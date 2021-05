Fahrradhändler im Altenburger Land: Der Boom hält an

Altenburg/Schmölln

Radfahren liegt im Trend – auch im Altenburger Land haben offenbar immer mehr Menschen Interesse an den Zweirädern. Das zeigt die große Nachfrage bei den hiesigen Händlern. Wer sich für ein neues Fahrrad entscheidet, muss jedoch Geduld mitbringen, die Lieferzeiten ziehen sich zum Teil über Wochen. Besonders gefragt: E-Bikes.

Andreas Gerth von Fahrrad Gerth in Schmölln bestätigt das mit seinen Verkäufen. „70 bis 80 Prozent sind E-Bikes“, sagt er. Preislich gehen die bei ihm ab rund 2000 Euro los. „Nach oben ist aber alles offen“, so Gerth. Die Nachfrage im Verkauf nach normalen Rädern sei jedoch ebenfalls hoch. „Und die sind extrem knapp“, so Gerth. Coronabedingt dürfen die Radhändler im Moment nicht im Geschäft verkaufen. Alternativ bietet Gerth daher telefonische oder Videoberatung an, mit Terminabsprache können die Räder dann vor Ort am Geschäft getestet werden – sofern sie denn vorrätig sind. Knapp 500 Räder, schätzt Gerth, hat er da. Der Aufschwung, den die Branche im Verlauf der Corona-Pandemie erlebt, hält auch im Altenburger Land weiter an. „Der März war heftig“, sagt Gerth. Wer sich für ein neues Rad entscheidet, muss nun mitunter Geduld haben. Die Lieferzeiten sind länger geworden. „Da kann man Glück haben“, so Gerth, „aber wir verkaufen jetzt schon Räder für 2022.“

Nachfrage bei E-Bikes wächst weiter

Ähnlich sieht es auch bei Kati List aus. Sie ist die Geschäftsführerin des Fahrraddienst Peter Mende mit Filialen in Altenburg, Meuselwitz und Zeitz. An allen drei Standorten läuft es gut, obwohl sie ebenfalls nur telefonische Beratung und Click und Collect anbieten kann. Und auch sie sagt: E-Bikes sind es, die aktuell gefragt sind. Die seien längst nicht mehr nur für ältere Menschen, so List. „Wir haben auch jüngere Kunden, die sich E-Bikes kaufen.“ Oft gehe das ganz schnell. „Wenn in einer Partnerschaft einer eins hat, dann dauert es nicht lange und sie stehen wieder hier“, so List. Ein bisschen komme der Hype aber auch aus den Medien. Und natürlich hat Corona damit zu tun. Das vermuten Gerth und List zumindest. Das Geld für den Urlaub sei bei den Kunden und Kundinnen da, aber der Urlaub unsicher. Stattdessen investieren viele nun in ein neues Fahrrad.

Auch bei List kann es, je nach Wunsch und Lagerbestand, schnell gehen mit dem neuen Drahtesel. Sie hat allerdings einen Kunden, der bereits seit Juni 2019 auf sein bestelltes Rad wartet. „Da sind wir aber dankbar, dass unsere Kunden solche Geduld haben“, so List. Das müsse schließlich auch mal gesagt werden, findet sie.

Werkstätten sind voll – Wartezeit einplanen

Geduld ist derzeit ebenfalls in Sachen Fahrradreparatur gefragt. Die Werkstätten der Händler dürfen öffnen, ohne Termin geht jedoch nichts. Zwischen einer Woche und vierzehn Tagen sind es derzeit durchschnittlich in den Werkstätten von Gerth und List. Einfache Schlauchwechsel oder Bremsen nachziehen gehe je nachdem auch mal schneller. Wie lang es letztendlich dauert, das Rad fit zu machen, liegt nicht nur an den Kapazitäten in den Werkstätten. „Wenn Teile nicht so verfügbar sind, wie wir sie brauchen, dann dauert es lang. Wir haben Teile, auf die warten wir ein halbes Jahr und sogar welche, die brauchen anderthalb Jahre“, so Gerth.

Einen jährlichen Check-Up sollte es dennoch geben. Um im Straßenverkehr sicher unterwegs zu sein, muss beispielsweise beim Fahrraddienst Peter Mende mit rund 70 Euro für die Überprüfung des Rades gerechnet werden. Für die E-Bikes gibt die Möglichkeit, Fehler elektronisch auslesen zu lassen. „Das funktioniert ähnlich wie beim Auto“, erklärt List.

Übrigens: Wer das Rad selber reparieren möchte und Teile braucht, kann sich auch telefonisch oder per Mail an die Händler wenden und das gewünschte Teil abholen.

Von Vanessa Gregor