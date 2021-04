Altenburg

Bis Ende Oktober bieten einige Busse im Altenburger Land mehr Platz zum Mitnehmen von Fahrrädern an. Für diese „Fahrrad-Monate“, wie sie die Thüsac nennt, hat der hiesige ÖPNV-Betreiber einige Busse zusätzlich mit Fahrradhalterungen ausgestattet.

Nicht bei allen Fahrrädern möglich

Die Möglichkeit, Fahrräder in Bussen mitzunehmen, gibt es im Altenburger Land schon seit Jahren. Seit April erlauben es nun die an den Fahrzeughecks befestigten Vorrichtungen, pro Bus bis zu fünf Fahrräder mehr mitzunehmen. Was dabei allerdings zu beachten ist: die Mitnahme ist nur für konventionelle Gefährte möglich, Elektroräder sind davon ausgeschlossen. Laut Thomas Hermsdorf, Sprecher der Thüsac, unterlägen die Fahrradträger einer technischen Zulassung, die derartige Gefährte nicht erlaube.

Immerhin ändert sich der Preis für eine Mitnahme nicht. Zusätzlich zur normalen Fahrkarte muss ein Extraticket gekauft werden, das preislich zurzeit bei 1,40 Euro liege. Für die Kosten sei es laut Hermsdorf irrelevant, wo das Fahrrad befördert wird.

Nicht bei allen Bussen möglich

Allerdings bietet auch nicht jeder Bus eine solche zusätzliche Mitnahmemöglichkeit an. Die Thüsac hat nur einige Busse der Plusbus-Linie 258 und der Taktbus-Linie 271 mit solchen Halterungen ausgestattet – insgesamt 11 Fahrzeuge. Die erstgenannte Linie fährt von Borna über Deutzen und Regis-Breitingen nach Lucka, die zweitgenannte von Borna über Lobstädt nach Neukieritzsch, Groitzsch und Pegau.

Laut Sprecher Hermsdorf wurden diese beiden Linien gezielt ausgewählt, da sie eine hohe Taktung hätten. Die Fahrradmitnahme böte nicht nur mehr Mobilität für Pendler, sondern auch für Ausflügler auf der Suche nach Freizeitaktivitäten.

Angebot seit 2020

Das Angebot, mehr Fahrräder in den Bussen zu transportieren, gibt es nicht zum ersten Mal, sondern bereits seit 2020. Im vergangenen Jahr konnten, so Thomas Hermsdorf, erste wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse gewonnen werden. „Auf Grund der Pandemie-Situation und eingeschränkter Mobilität konnten wir erst im September einen leichten Anstieg bei mitgenommenen Fahrrädern verzeichnen. Das stimmt uns positiv, dass sich diese Erweiterung unseres Service-Angebotes in der aktuellen Saison etablieren wird.“

Da die aktuelle Saison gerade erst gestartet sei, lägen für 2021 allerdings noch keine Zahlen vor.

Von Tobias Wagner