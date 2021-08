Fahrradprotest auf der Bundesstraße sorgt für Gesprächsstoff im Altenburger Land

Altenburg/Plottendorf

Rund drei Dutzend Radfahrer, die mit Polizei-Eskorte über die Bundesstraße durchs Altenburger Land fahren: Das sorgt für Gesprächsstoff. Insbesondere, weil der Tross ohne Überholmöglichkeit kilometerweit den motorisierten Verkehr ausbremste. Doch genau darum ging es den Pedalrittern: auffallen, für Diskussionen sorgen und den motorisierten Individualverkehr infrage stellen.

Am Donnerstagabend waren die Radlerinnen und Radler im Altenburger Land angekommen, am Freitagvormittag rollten sie weiter – auf ihrer Tour von Leipzig über Altenburg nach Chemnitz, Dresden, Görlitz und Berlin. „Ohne Kerosin nach Berlin“ heißt die Aktion, an der sich aktuell bundesweit nach Veranstalterangaben mehr als 400 Klimaprotestierende auf sechs Touren beteiligen. 85 von ihnen auf der sogenannten Ostroute, ein Teil davon auf der Strecke durchs Altenburger Land.

Auf dem Vierseithof der Familie Erler machte der Demonstrationszug Zwischenstopp. Quelle: privat

„Wir möchten unsere Forderungen nach einer klimagerechten Welt lautstark in die Öffentlichkeit bringen“, erklärt Sprecherin Anne Rosenau von der verantwortlichen Initiative „Students for Future“. „Wir wollen mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen über die Notwendigkeit eines politischen Umdenkens angesichts der Klimakrise.“ Im Altenburger Land gelang das mal mehr, mal weniger. Es habe unterschiedliche Reaktionen am Straßenrand gegeben, von Zuspruch bis hin zu irritierten Blicken.

Als bereichernde und herzliche Begegnung bezeichnet Anne Rosenau den Zwischenstopp des Fahrradkorsos an der Sonnenscheune in Plottendorf. Die Gruppe hatte dort übernachtet – „und interessante Gespräche über eine nachhaltige Lebensweise und innovative Energiekonzepte geführt, die auf dem Vierseithof bereits umgesetzt werden“.

Von Kay Würker