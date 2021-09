FairBiss in Untschen bietet regionale Spezialitäten aus Automat und Bauernschrank

Schmölln/ Untschen

Regionalität sei ihm wichtiger als das Biosiegel, sagt Nico Kießhauer im kleinen FairBiss-Hofladen in Untschen. Wenn die Bioprodukte von sonst woher kämen, sei das für ihn kein Bio mehr. Seit Ende Juni bietet der 40-Jährige im Schmöllner Ortsteil vorm Dreiseithof seiner Familie Spezialitäten aus der Region an. Im hellen Holzhäuschen aus Lärche, direkt an der Kurve der B 93, finden sich neben viel Landwirtschaftlichem auch Geschenkideen.

Es ist ein Schmuckstück geworden – das hölzerne Verkaufshäuschen von FairBiss im Schmöllner Ortsteil Untschen, direkt an der B 93. Quelle: Andy Drabek

Regionalität endet nicht an Landkreis-Grenze

Nico Kießhauers Vorstellung von Regionalität beschränkt sich nicht auf den Landkreis. Während die eigenen 75 Welsumer Hühner für Eier sorgen und der Honig vom Vollmershainer Imker und Bürgermeister Gerd Junghanns kommt, bietet der Laden auch Frisches aus dem benachbarten Landkreis Greiz. So liefert der Biohof Petruschke aus Endschütz Kartoffeln in der Papiertragetüte und die Hofkäserei Büttner aus Hohenleuben ist mit einem ganzen Sortiment an Molkereiprodukten vertreten: Das reicht von Grill- und Kräuterkäse über Camembert bis zu Holunder- und Waldbeerjoghurt im Halbliterglas. Für Schleckermäuler ist die Kühltruhe mit Kuh- und Ziegenmilcheis der Hofmolkerei Pleißental im sächsischen Langenhessen gefüllt.

Die Joghurtgläser der Hofkäserei Büttner aus Hohenleuben scheinen optisch aus der Zeit gefallen zu sein. Quelle: Andy Drabek

Landschaftspflege von Saara bis Richtung Greiz

„Ich bin jetzt erst mal grundlegend zufrieden mit der Resonanz“, meint Nico Kießhauer. Die Idee zur Direktvermarktung kam dem Familienvater durch die Landschaftspflege, die er neben seiner Arbeit für die Naturforschende Gesellschaft Altenburg (NfGA) betreibt. Um die 150 Mutterschafe mit rund 70 Lämmern sowie insgesamt 60 Ziegen beweiden in diesem Jahr Streuobstwiesen und Bergbaufolgelandschaften in weitem Umkreis. Die Flächen liegen verstreut, unter anderem in Beerwalde und Nöbdenitz, Saara und Merlach und sie reichen bis nach Ronneburg und Richtung Greiz.

Gefährdete Haustierrassen ganzjährig im Einsatz

Auf insgesamt rund 50 Hektar halten Ziegen, ostpreußische Skudden und Leineschafe die Landschaft frei und verhindern so ein Verbuschen. „Wir haben in unserer Region intensive Landwirtschaft und Wald, aber Offenlandschaften fehlen uns“, erklärt der studierte Landschaftsökologe. Kießhauers Skudden und Leineschafe gehören zu alten Haustierrassen und stehen auf der Roten Liste gefährdeter Nutztierrassen. Für die Landschaftspflege seien die genügsamen Tiere ideal. „Sie sind ganzjährig draußen außer zum Ablammen.“ Ab Oktober oder November kommen die Tiere auf näher gelegene Flächen.

„Biologisches Wirtschaften sollte Standard sein“

Ein Großteil der Weiden sind Naturschutzflächen und Bioland zertifiziert. Nico Kießhauer wirtschaftet bereits seit Jahren nach den Richtlinien des größten deutschen Bioanbauverbandes. Dazu gehört, dass er die ihm anvertrauten Flächen extensiv beweidet. Der Zukauf konventioneller Futtermittel ist tabu. „Für mich gehört biologisches Wirtschaften dazu und sollte eigentlich Standard sein.“ Um die 800 Euro kostet ihn die jährliche EU- und Biolandkontrolle. Die Lage der verstreut liegenden Flächen stehe allerdings nicht so recht im Einklang mit dem ökologischen Gedanken. „Ich verfahre viel Zeit, um auf die Weiden zu kommen. Es wäre schön, wenn ich hier in der Nähe noch eine Streuobstwiese oder eine Fläche für Heu nutzen könnte.“

Fleisch von Schaf, Ziege und Büffel auf Vorbestellung

Er habe den FairBiss-Hofladen auch deshalb eröffnet, um die Fleischvermarktung anzukurbeln. Kooperationspartner bei Schaf-und Ziegenfleisch ist die Lohmaer Fleischerei Heilmann. Sie verfügt über eigene Schlachträumlichkeiten und produziert Spezialitäten wie Salami und Knacker vom Schaf. Das Fleisch der Skudden und Leineschafe ist bei Nico Kießhauer auf Vorbestellung erhältlich. Geschlachtet wird, wenn sechs Tiere per Reservierung vermarktet sind. Auch Fleisch von Wasserbüffeln des Naturschutzbundes Altenburger Land (NABU) kann per Vorbestellung über die Direktvermarktung von FairBiss bezogen werden.

Die kleinen gehörnten Skudden und die hornlosen Leineschafe finden in diesem Jahr durch den Regen weit mehr Futter, als sie bräuchten. Quelle: Andy Drabek

Egonbier, Lupinenkaffee und Kakao-Tee

Momentan ist der Laden stundenweise viermal in der Woche geöffnet. Künftig soll Einkaufen an jedem Tag rund um die Uhr möglich sein. Bei den Frischeprodukten macht ein großer Kühlautomat mit Geldeinwurf die Selbstbedienung möglich. Bei Obst und Gemüse der Saison und Eis aus der Truhe steht die Kasse des Vertrauens zur Verfügung – eine schlichte Klappe in der Wand. Der Bauernschrank mit ausgesuchten Spezialitäten wie Egonbier, Lupinenkaffee, Hanföl und Kakao-Tee wird indes nur stundenweise geöffnet. Dann kann auch unter einer Vielzahl an Geschenkmöglichkeiten gestöbert werden: zauberhaften Papierlampen mit echten Blüten, handgemachten Seifen mit berauschenden Düften, Keramik und kleinen genähten Wegbegleitern.

Auch Nauendorfer Hanföl, Erfurter Bier und Keramik bietet der Bauernschrank an Geschenkideen. Quelle: Andy Drabek

Nachhaltigkeit ist Herzensangelegenheit

Nico Kießhauer setzt seine Direktvermarktung so nachhaltig wie möglich um und bietet Obst und Gemüse in kompostierbaren Schalen und Papiertragetüten an. Am Bau des Ladens, ein Ständerbau mit Lärchenschalung, haben ausschließlich regionale Handwerker wie Zimmermann Benjamin Dittrich aus Selka mitgewirkt. Um zusätzlich Lebensraum für Fledermäuse zu schaffen, steht die Verschalung am Giebel etwas über. Eine Solaranlage auf dem Dach soll künftig den Strombedarf des Ladens autark abdecken. Finanzielle Unterstützung bei der Realisierung des Hofladens erhält Nico Kießhauer aus Mitteln des Leader-Programmes. Es fördert nachhaltiges Wachstum im ländlichen Raum, eine Herzensangelegenheit des Untschener Direktvermarkters.

Von Dana Weber