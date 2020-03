Die Veranstaltungsabsagen im Zuge der Verbreitung des Coronavirus nehmen zu. Nachdem am Montag bereits eine Altenburger Großveranstaltung gestrichen wurde, sind nun weitere Events betroffen. Sowohl in Altenburg als auch in Lucka stehen Verschiebungen an, weitere Termine wackeln – in Meuselwitz will man noch abwarten.