Falsch umgelegter Baum treibt Lödlaer in Rechtsstreit

Lödla

Idyllisch ist die Lage des Wochenendgrundstücks von Familie Zietek in Oberlödla allemal. „Seit 2002 haben wir dort unseren Garten und fühlen uns pudelwohl“, sagt Jens Zietek. Denn direkt am Lödlaer Holz gelegen, ist dort die gesuchte Ruhe garantiert. Doch Bäume gleich an der Grundstücksgrenze können auch für einigen Ärger sorgen. Vor allem, wenn sie gefällt werden müssen und dann in die falsche Richtung stürzen – im konkreten Fall auf Zieteks Grundstück. Unterlaufen ist das Malheur, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, aber jede Menge Sachschaden entstand, am 30. November vergangenen Jahres. Damals fand gleich neben dem Wochenendgrundstück im Auftrag des Landratsamtes ein Kreislehrgang für Feuerwehrleute für den richtigen Umgang mit der Kettensäge statt.

Baum fällt falsch

Trotz fachgerechter Absicherung fiel ein zu fällender Baum nicht in die gewünschte Richtung, sondern riss erst ein weiteres Gehölz mit und landete auf der Umfriedung und dem Schuppendach. Der entstandene Sachschaden ist immens: Knapp 5000 Euro kommen für die Reparaturen zusammen. Geld, dass sich Zietek verständlicherweise von der Versicherung des Verursachers zurückholen will.

Und an diesem Punkt sinkt die Laune von Jens Zietek merklich ab. „Grundsätzlich bin ich dafür, dass Feuerwehren im Umgang mit der Kettensäge ordentlich ausgebildet werden, weil das wichtig ist. Ich sehe hier auch keinerlei Unterlassungen, sondern eine Verkettung unglücklicher Umstände. Aber auf meinem Schaden will ich auch nicht sitzen bleiben, wie es jetzt erst einmal aussieht“, so Zietek sauer.

KSA sagt Nein

Derlei Schadensfälle wickelt für Kommunen und die öffentliche Hand der Kommunale Schadenausgleich mit Sitz in Berlin ab. Aber obwohl selbst der zuständige Kreisausbilder in seinem Schadensbericht von „einer Verkettung von ungünstigen Bedingungen“ spricht, wurde aus Berlin Zieteks Begehr auf Schadensregulierung erst einmal zurückgewiesen. „Eine Verletzung der gebotenen Sorgfalt durch die Mitarbeiter unseres Mitglieds können wir daraus nicht erkennen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir daher keine Leistungen zur Verfügung stellen können“, heißt es in dem Anschreiben, nach dem Jens Zietek die Welt nicht mehr versteht. Denn mit dem KSA hatte er vor geraumer Zeit wegen einem fast identisch gelagerten Fall schon einmal zu tun. „Damals hat ein Gemeindearbeiter an gleicher Stelle einen Baum gefällt, der dann auch in die falsche Richtung fiel und meinen Zaun beschädigte. Damals wollte der KSA erst nur einen Teilbetrag des Schadens übernehmen. Erst als ich dagegen vorgegangen bin, lenkten die ein und zahlten sogar, mehr, als der tatsächliche Sachschaden, um auch die erbrachten Arbeitsleistungen abzugelten.“

Rechtsstreit droht

Im konkreten Fall hat sich der Lödlaer nun Rechtsanwalt Helge Klein genommen, um seinen Schaden beglichen zu bekommen. „Wir sind gegen die jetzige Auffassung des KSA auch in den Widerspruch gegangen. Bis Anfang Februar hat er nun Zeit, seine derzeitige Rechtsauffassung zu überdenken“, so Helge Klein, der in seiner Berufskarriere bereits in einigen Fällen mit dem KSA zu tun hatte und deshalb weiß, dass sich der Versicherer in der Regel ziemlich schwer tut, derartige Schäden zu ersetzen.

Wann es eine endgültige Entscheidung in der Angelegenheit gibt, ist derzeit nicht absehbar. „Bleibt der KSA bei seiner Ablehnung, werde ich anraten, die Sache von einem Gericht prüfen zu lassen“, so Klein. Bis dafür die möglicherweise entscheidenden Expertisen externer Fachleute eingeholt sind, bleiben alle Schäden so, wie sie am 30. November 2019 entstanden sind.

Von Jörg Wolf