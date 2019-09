Falsche Richtung: Die Hintertür des Lindenau-Museums ist ein Problem

Altenburg

Die Planungen für die bevorstehende Sanierung des Lindenau-Museums laufen nach Plan. Darüber informierte der zuständige Fachbereichsleiter „Bildung und Infrastruktur“ im Landratsamt, Bernd Wenzlau, im jüngsten Wirtschafts- und Bauausschuss des Kreistags. So habe es vergangene Woche die erste größere Abstimmungsrunde im Thüringer Infrastrukturministerium gegeben. „Wir haben uns gut mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie verständigt“, sagte Wenzlau. „Nur bezüglich des Ausgangs zum Park gibt es noch Klärungsbedarf.“

Aufschlagende Tür ist einziges noch offenes Problem

Das Problem an der Rückseite des Hauses in der Gabelentzstraße besteht in einer nach innen aufschlagenden Tür. „Die Tür schlägt gegen den Treppenlauf“, erklärte Wenzlau. „Sie muss gedreht werden.“ Und zwar so, dass sie nach außen aufgeht. Da das aber nicht dem Originalbau entspricht, tut sich der Denkmalschutz damit schwer. „Das ist jetzt noch der größte Knackpunkt“, so Wenzlau. Diesen gelte es in den nächsten Wochen noch zu beseitigen.

Fachbereichsleiter fordert Planung für Marstall

Auch wenn von 2020 bis 2022 zunächst die Sanierung des Lindenau-Museumsauf dem Plan steht, plädierte der Fachbereichsleiter dafür, den zum Projekt Museumsberg gehörenden Marstall bereits jetzt mit zu planen. „Die Beplanung des Marstalls muss zeitnah ausgeschrieben werden“, forderte Wenzlau. „Sonst kommen wir mit dem Bundesprogramm nicht voran.“ Schließlich könne man die geplanten Projekt-Investitionen von Bund und Land in Höhe von 48 Millionen Euro nicht allein im Lindenau-Museum darstellen. Daher werde man in den nächsten Wochen „einen Vorschlag unterbreiten, wie weiter zu verfahren“ ist.

Von Thomas Haegeler