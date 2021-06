Altenburg

Der Fall des aufgeflogenen falschen Arztes im Altenburger Land spitzt sich zu. Der abgebrochene Medizinstudent mit einer gefälschten Approbation hatte seinem Anwalt Carl Sommer versichert, bei Behandlungen in der Praxis seines Vaters nur hospitiert zu haben, stets in Anwesenheit eines zugelassenen Arztes. Der mittlerweile 42-Jährige habe keinesfalls Patienten selbstständig behandelt und auch seinen Vater nicht vertreten. Sommer hatte dies gegenüber der LVZ mehrfach betont.

Dieser Darstellung widersprechen nun mehrere Patienten, die sich deswegen an die LVZ wandten. Darunter ist eine Mutter aus einem Ort der Verwaltungsgemeinschaft Pleißenaue. Sie ist sich sicher, von dem Ex-Studenten mindestens 14 Spritzen wegen ihrer Schmerzen im Halsbereich erhalten zu haben, an genauso vielen Tagen, im Oktober 2020. Er habe sie allein und ohne Aufsicht behandelt und sich eigenständig zur Anwendung der Injektionen entschieden. Eine Diagnose sei nicht erstellt worden. Er habe lediglich gesagt: „Dann spritzen wir mal was.“

Altenburgerin landet mit Lebensgefahr im Klinikum

Auch ihrer minderjährigen Tochter habe der Betrüger selbstständig Krankenschein und Rezept ausgestellt. Die Frau ist erbost. „Es ist eine Frechheit, dass der Mann jetzt mit nur 3600 Euro Strafe davon kommen soll. Er hat doch die Gesundheit anderer aufs Spiel gesetzt.“

Hinzu kommt der Fall einer 21-Jährigen aus Altenburg, die mit sehr hohem Fieber in die Praxis kam und dort vom Studenten mit der Diagnose Grippe wieder nach Hause geschickt wurde. Erst bei einem weiteren Praxis-Besuch wurde sie ins Klinikum überwiesen, wo bei ihr höchste Lebensgefahr und eine schwere Viruserkrankung festgestellt wurde.

Patient ist entsetzt und fühlt sich veralbert

Ein junger Mann aus dem Raum Rositz berichtet, dass er wegen Rückenschmerzen die Praxis aufsuchte und dort vom falschen Mediziner bei einer sogenannten Quaddel-Therapie mehrere Injektionen mit Betäubungsmitteln an einem Tag im November und an einem im Dezember 2020 unter die Haut bekam. Welche Mittel dies waren, sei ihm nicht gesagt worden, nur dass sich dadurch die Muskeln entspannen. Da sein Rücken taub wurde, nimmt der junge Mann an, dass es Betäubungsmittel waren. In mindestens einem Fall habe der Student auch seinen Krankenschein wegen einer Erkältung selbst unterschrieben. Sein Vater, der die Praxis führt, und auch ein anderer Arzt waren in allen Fällen nicht anwesend, versichert der Patient. Im Nachhinein sei er entsetzt und komme sich total veralbert und angeschmiert vor, von einem Studenten ohne Zulassung behandelt worden zu sein, sagte er. „Mir ist das Gesicht eingeschlafen, als mir einfiel, um wen es sich handelt und dass ich selbst betroffen war. Ich hätte es nicht für möglich gehalten.“ Schließlich bespreche man mit Ärzten intime Dinge.

56-Jähriger informiert Staatsanwaltschaft

Ein 56-Jähriger ließ sich wegen eines Bandscheibenvorfalls vom Studenten behandeln, der ihn eigenständig mindestens zweimal krank schrieb, auch bereits 2019. Der Mann informierte nun die Staatsanwaltschaft über seinen Fall, nachdem die LVZ über den Skandal berichtet hatte.

Die Namen der Patienten und weitere Details ihrer Behandlung sind der LVZ bekannt. Aufgrund der sensiblen Krankheitsgeschichten wird jedoch auf deren Veröffentlichung verzichtet. Auch liegen einige der vom Hochstapler unterzeichneten Bescheinigungen über eine Arbeitsunfähigkeit dieser Zeitung vor.

Falscher Arzt räumt weitere Lüge ein

Der LVZ-Bericht über die gefälschte Approbation und mögliche weitere Enthüllungen haben den Beschuldigten dazu gebracht, nun weit mehr zuzugeben, als nur hospitiert zu haben. Sein Anwalt Carl Sommer räumte nach Rücksprache mit ihm und seinem Vater ein, dass er tatsächlich Spritzen verabreicht habe. Die nötige Ausbildung und praktische Erfahrungen dazu erlangte er als ausgebildeter Rettungssanitäter und durch seine Arbeit in Pflegeeinrichtungen. Ob darunter Betäubungsmittel waren, wollte Sommer nicht ausschließen. Auch habe sein Mandant eigenständig und allein in der Praxis gearbeitet. Dass der 42-Jährige Injektionen gesetzt habe, sei nunmehr der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen gemeldet worden, sagte Sommer der LVZ.

Der Rettungssanitäter hatte mit einer gefälschten Urkunde über seine Approbation seine Eltern getäuscht und in der Praxis angefangen. Anfang Dezember 2020 flog der Betrug auf. Die Staatsanwaltschaft stellte am 23. März 2021 beim Amtsgericht Altenburg den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls. Allerdings nur wegen der Fälschung der Approbation und seiner Bezeichnung und Arbeit als Arzt in Weiterbildung. Die neuen Vorwürfe gehen weit über diese Straftaten hinaus.

Von Jens Rosenkranz