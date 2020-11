Familie Just rettet seit 30 Jahren denkmalgeschützten Vierseitenhof in Nischwitz für kommende Generationen

Jonaswalde/ Nischwitz

Wie lebt es sich heute in einem Gehöft, dessen ältester Teil aus dem 17. Jahrhundert stammt? Wer in geschichtsträchtigem Fachwerk wohnt, muss sich auf die Besonderheiten der Bausubstanz einlassen: Wände aus Lehm und Holz, kleine Fenster, zum Teil niedrige Tür- und Deckenhöhen und viel Sanierungsbedarf. Die OVZ hat sich bei Angelika und Thomas Just in Nischwitz umgesehen. Das Paar wurde auf der diesjährigen Eröffnungsveranstaltung zum Denkmaltag von Landrat Uwe Melzer ( CDU) für überdurchschnittliches Engagement bei der Erhaltung seines Fachwerkhofes geehrt.

Das Wohnhaus wurde laut Türstein um 1823 erbaut. Links vom Hauseingang liegen Keller und Bohlenstube. Auf der rechten Seite schließt sich eine ehemalige Stallung an. Hier waren früher die Hengste untergebracht. Quelle: Mario Jahn

Versteckte Perle mit Architektur aus drei Jahrhunderten

Die abblätternde Farbe auf der alten Haustür verströmt einen gewissen morbiden Charme. Quelle: Mario Jahn

Der in sich geschlossene Vierseitenhof im Jonaswalder Ortsteil Nischwitz Hausnummer 36 liegt etwas versteckt. Das denkmalgeschützte Ensemble strahlt noch das Flair vergangener bäuerlicher Nutzung aus. So ähnlich muss der Hof in seiner Blütezeit ausgesehen haben, als in den Ställen Rinder und Pferde gehalten wurden und im Innenhof der Misthaufen dampfte. Über der Haustür steht die Zahl 1823 und im Gebälk über dem ehemaligen Pferdestall ist das Jahr 1792 verewigt. Die große Scheune mit den zwei Toren ist zum Teil noch älter.

Vor 36 Jahren in den Semesterferien Blut geleckt

30 Jahre lang steckt Thomas Just bereits Zeit, Kraft und Liebe in die Erhaltung von vier Gebäuden, die heruntergewirtschaftet sind, als er das Anwesen 1989 zum ersten Mal betritt. Der desolate Zustand schreckt den Meeraner indes keineswegs. „Ich habe die Tür aufgemacht, da liefen die Hühner im Hof herum und gleich vorn am Eingang stand noch die Mistmauer. Ich habe mich sofort in den Hof verliebt“, erzählt der 57-Jährige. Zu diesem Zeitpunkt hält er bereits einige Jahre Ausschau nach einem alten Haus auf dem Land. Blut leckt der gelernte Elektroniker während seiner Studienzeit im damaligen Karl-Marx-Stadt. Während der Semesterferien 1984 hilft er Tischlermeister Schramm in Jonaswalde bei der Reparatur seines Umgebindehauses und entbrennt für Holz und Fachwerkhäuser.

Die freigelegte Bohlenstube im Wohnhaus links gehört zum aktuellen Sanierungsprojekt. Das Gebäude des Kuhstalles rechts ist eine von vielen Aufgaben, die Familie Just noch vorhat. Quelle: Mario Jahn

Plumpsklo und Kreissäge Marke Eigenbau mit Waschmaschinenmotor

Der eingefleischte Stadtmensch kauft den Nischwitzer Hof und zieht aufs Land. Thomas Just nimmt Widrigkeiten wie das Plumpsklo neben dem Kuhstall in Kauf und steckt jede freie Minute in die Rettung der alten Gemäuer. Das zu DDR-Zeiten von der LPG unter anderem als Rinderstall genutzte Gehöft ist verschlissen und vom Verfall bedroht, die Dächer undicht. Zur Geschichte des Hofes existieren keinerlei Unterlagen mehr. Ein befreundeter Architekt beziffert in den 1990ern die Gesamtkosten für die Erhaltung auf viereinhalb Millionen D-Mark. Schon allein wegen dieser enormen Summe führt Thomas Just fast alle Arbeiten bis heute selber aus, unterstützt von Freunden und Nachbarn. So ist auch seine erste Kreissäge damals ein Fabrikat Marke Eigenbau mit Waschmaschinenmotor als Antriebsmöglichkeit.

Der in sich geschlossene Vierseitenhof ist ein Refugium ländlicher Abgeschiedenheit. Die Scheune rechts besteht zum Teil seit dem 17. Jahrhundert. Quelle: Mario Jahn

Vom Penthouse auf den Bauernhof

Als Ehefrau Angelika in sein Leben tritt, bangt er vor ihrem Erstbesuch, womöglich zwischen ihr und seinem Lebenswerk wählen zu müssen. Die Angst ist glücklicherweise völlig unbegründet. „Für mich stand schon als Kind fest, dass ich auf dem Land wohnen würde“, meint Angelika Just. Kurzerhand zieht die gelernte Wirtschaftskauffrau aus ihrem 90 Quadratmeter Penthouse in Meerane aufs 5000 Quadratmeter große Anwesen nach Nischwitz. „Ich wusste vor 17 Jahren nicht, worauf ich mich hier einlasse. Aber wie ich gesehen habe, mit wie viel Inbrunst und Herzblut Thomas den Hof instant setzt, da konnte ich nur mitmachen.“ Seitdem arbeitet das Paar neben seiner beruflichen Tätigkeit im Einzelhandel gemeinsam an den Sanierungsprojekten. Wo immer es geht setzen sie altes Holz ein. Auch die Dachziegel sind gebraucht und stammen von Abrisshäusern.

Angelika Just wirft einen Blick durch die Seitenwand der Toreinfahrt, die ganz bewusst nur noch aus Stakhölzern besteht. Den Lehm entfernte sie vor geraumer Zeit. Quelle: Mario Jahn

Alte Bahnschwellen für Bohlenstube-Reparatur

Seit 2017 wird die Bohlenstube wieder hergerichtet, freigelegt unter etlichen Schichten Farbe und Tapete. Bohlenstuben sind baulich vom Rest des Gebäudes getrennt und bestehen komplett aus Holz. Ein umlaufendes hölzernes Stützsystem trägt an ihrer statt die Last des Wohnhauses darüber. Mit Fördermitteln der Denkmalpflege lassen Justs durch Zimmermeister Frank Jung aus Heukewalde verrottete Bohlen austauschen. Da die Holzplanken der Stube miteinander verbunden sind, müssen alle Bohlen von unten her reihum ausgebaut werden, um an die eigentliche Stelle der Reparatur zu gelangen. Anderthalb Jahre lang ruht die so geöffnete Bohlenstube vorübergehend auf alten Bahnschwellen, während 21 Stahlstützen die Stabilität des Baues rundum absichern.

Thomas Just hat bereits unzählige Stunden mit der Sanierung der Bohlenstube zugebracht. Das Holz legte er unter Schichten von Tapete und Farbe frei. Untergrund und Boden der Stube müssen ersetzt werden. Quelle: Mario Jahn

300 Schubkarren entsorgter Untergrund aus dem zukünftigen Alterswohnsitz

Die Nischwitzer stecken unendlich viel Arbeit in die Erhaltung ihres Hofes. So holt Angelika Just beinahe 300 Schubkarren an feuchtem Untergrund aus der Bohlenstube heraus. Zukünftig ist die Stube als Teil des Alterssitzes geplant, von Außen mit Lehmsteinen isoliert und lehmverputzt. „Wenn wir die Treppe nicht mehr hochkommen, ziehen wir in die untere Etage“, blickt Thomas Just in die Zukunft. Doch die ebenerdige Küche mit dem großen Herd und die sogenannte kleine Stube stehen auf der Sanierungsliste momentan nicht an erster Stelle. Es ist die Notsicherung der Scheune, deren Rückwand Thomas Just derzeit mit Holzlatten vernagelt. Zukünftig will er einen Teil des Gebäudes als Holzwerkstatt nutzen. Die Bohlenstube ist auch weiterhin das aktuelle Hauptprojekt. Sobald die Fensterbretter mit Blechabdeckungen versehen sind, erfolgt noch im Herbst der Einbau neuer Holzfenster. Über den Winter geht der Innenausbau weiter.

Solch liebevoll gestaltete Details sind das Steckenpferd von Angelika Just. Den Zaun hat sie aus Paletten zurechtgesägt. Quelle: Mario Jahn

Meckernde Rasenmäher und Hoftomaten

Justs bewohnen ihr ländliches Refugium gemeinsam mit zwei Hunden und zwei Katzen. Neun bunte Dorfziegen unterschiedlicher Rassen betätigen sich im großen Garten hinter der Scheune als Rasenmäher. Zwar bleibt für Gemüseanbau zu wenig Zeit, dafür gelingen die Tomaten an der Hauswand im Innenhof vortrefflich. Woher nehmen Angelika und Thomas Just all die Jahre die Kraft für ihr Mammutprojekt? „Wenn ich das Hoftor aufmache und die Tiere kommen angerannt, dann ist alles gut“, meint die 60-Jährige. „Dann fällt aller Stress von mir ab.“ Ehemann Thomas fügt an: „Es ist die Ruhe auf dem Land und das Zwitschern der Vögel, was ich sehr genieße.“

Die meckernden Rasenmäher verschmähen auch das Laub der Obstbäume nicht, das Angelika Just ihnen vorgelegt hat. Die Ziegenhütten im Hintergrund sind natürlich selbstgebaut. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber