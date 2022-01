Familie rettet historischen Dreiseitenhof in Oberarnsdorf und macht ihn zum Schmuckstück

Nobitz/Oberarnsdorf

Der kleine Dreiseitenhof von Familie Wolfram in Oberarnsdorf ist ein wahres Schmuckstück. Das Gehöft an der Ringstraße wirkt wie aus dem Ei gepellt. Das Fachwerk an Torhaus und Wohnhaus strahlt und das gesamte Hofareal ist liebevoll mit Naturmaterialien ausgestaltet. In der einstigen Tordurchfahrt am Kuhstall lädt ein rustikaler halboffener Raum zum Sitzen und Reden ein. Vor dem Stallgebäude hängen geflochtene Kugeln aus Zweigen. Küchenkräuter wuchern in alten Futtertrögen. Am Torhaus wächst ein Apfelbaum am Spalier. Die Linde im Hof haben Wolframs 2007 gepflanzt, im Jahr ihres Einzuges. Inzwischen hat der Hausherr eine runde Sitzbank um den Stamm gezimmert und einen weiteren Platz zum Verweilen geschaffen.

In der einstigen Hofdurchfahrt am Kuhstall entstand ein rustikaler halboffener Raum. Quelle: Mario Jahn

Faible für Fachwerk

Mit Andrea und Dieter Wolfram fanden sich vor 15 Jahren genau die Richtigen, um das Gehöft im kleinen Nobitzer Ortsteil vor dem Verfall zu retten. Beide sind Liebhaber alter Bausubstanz, möchten Altes bewahren und haben ein ausgesprochenes Faible für Fachwerk. Acht Jahre lang stand der Hof leer, als das Paar aus dem sächsischen Weidensdorf Ostern 2006 auf ihn aufmerksam wurde. Ein Betreten durchs Hoftor war da nicht mehr möglich. „Wir sind von hinten durchs Gelände in den Hof gekrochen und haben sofort gesagt: Das ist es“, erinnert sich Andrea Wolfram. „Unsere Eltern haben uns damals für verrückt erklärt.“

Das kleine Gehöft ist der ideale Rückzugsort für Andrea Wolfram. Quelle: Mario Jahn

Scheune wegen Holznot zu DDR-Zeiten abgerissen

Bevor Wolframs den Oberarnsdorfer Hof entdeckten, waren sie in der ganzen Region unterwegs. „In Sachsen war gar nichts mehr zu finden. In Thüringen hätten wir noch mehr Möglichkeiten gehabt“, sagt die 60-Jährige. Vom einstigen Vierseitenhof, dessen Torhaus von 1749 stammt, sind nur noch drei Gebäude vorhanden. Die Scheune wurde schon zu DDR-Zeiten abgerissen, als Holzknappheit herrschte. Nach dem Erwerb des Gehöftes galt es für Familie Wolfram, neben der Sanierung von Wohn- sowie Torhaus, auch den bereits eingestürzten Kuhstall zu sichern, in dessen Innerem üppig Brennnesseln wucherten.

Die Scheune rechts im Bild wurde zu DDR-Zeiten wegen Holzmangels abgerissen. Quelle: Mario Jahn

Schmerzhafter Ablösungsprozess vom alten Zuhause

Der Schlussstein am Torhaus von 1749 zeigt eine Tulpe. Quelle: Mario Jahn

Andrea und Dieter Wolfram ließen sich von der Sanierung gleich dreier Gebäude nicht abschrecken, zumal er als gelernter Zimmermann wusste, was zu tun war. Auch haben beide bereits Erfahrung mit dem Erhalt historischer Bausubstanz. In Weidensdorf steckte das Paar viel Kraft in die Rettung eines Fachwerkhauses von 1899. Es war 25 Jahre lang ihr Zuhause. Drei Söhne wuchsen dort auf. Der Lärm der Autobahn war letztendlich der Grund, warum Familie Wolfram beschloss wegzuziehen. „Der Ablösungsprozess hat zwei Jahre gedauert und war schmerzhaft“, erzählt Andrea Wolfram. Für die Kinder bedeutete der Umzug natürlich eine Umstellung. Inzwischen sind die Söhne erwachsen und gehen ihre eigenen Wege.

Bohlenstube mit geheimnisvoller Außentür

Fast alle Sanierungsarbeiten am Dreiseitenhof konnte Familie Wolfram selbst durchführen. Wo immer es ging, wurde bereits vorhandenes Baumaterial erneut verwendet. So etwa am Dach des Torhauses, dessen alte Ziegel aufwändig mit Winkelschleifer von Putzrändern befreit wurden. Im Wohnhaus legten Wolframs unter Schichten von Tapete die historische Bohlenstube wieder frei. Bei deren Sanierung entdeckten die neuen Hofbesitzer eine große zugemauerte Tür. „Wir vermuten, dass da nachträglich angebaut wurde“, erzählt die Hausherrin. Einen ähnlichen Hinweis gibt das ungewöhnlich gestaltete Fachwerk am Giebel des Wohnhauses. Dass ihr Innenhof bereits gepflastert ist, darauf stießen Wolframs eher zufällig beim Kehren. Das Pflaster war unter einem dicken Bewuchs verborgen und wurde wieder freigelegt.

Sanierungsarbeiten am Torhaus: Altes Material wie Dachziegel wurde nach Möglichkeit wiederverwendet. Quelle: Mario Jahn

Im beschaulichen Oberarnsdorf genießen Andrea Wolfram und ihr Mann die ländliche Ruhe, die ihnen in Weidensdorf so sehr fehlte. Gehöft und großer Garten helfen der Angestellten in der Zulieferindustrie, nach getaner Arbeit wieder runterzukommen und zu entspannen. Oft umrundet sie dann mit einer Tasse Kaffee in der Hand ihr Anwesen und lässt alles auf sich wirken. Manches Mal kommen ihr dabei neue Ideen für Gestaltungsmöglichkeiten, wie selber getöpferte Schilder über dem einstigen Pferdestall oder als Spruch an der Hauswand: „Bin im Garten“.

Der einst verfallene Kuhstall wurde zur liebevoll dekorierten Werkstatt umgestaltet. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber