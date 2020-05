Es ist eine Geduldsprobe für Hunderte im Altenburger Land. Sie warten darauf, ihre Angehörigen im Pflegeheim wieder besuchen zu dürfen. Doch auch gut eine Woche nach der entsprechenden Lockerung auf politischer Ebene sind viele Türen für Besucher noch verschlossen. Anderswo entstehen Wartelisten. Die OVZ hat sich in Heimen umgehört.

Ein Winken als Begrüßung auf Abstand: Im DRK-Pflegeheim in Altenburg-Nord freut sich Gerlinde Schumann am Freitag über den Besuch ihrer Tochter Christel Six. Quelle: Mario Jahn