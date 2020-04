Farbenfrohes Gesellschaftsspiel: Altenburger sind auf den Stein gekommen

Altenburg

Bunte Steine gegen graue Tage: Unter diesem Motto wächst in Altenburg gerade eine Riesenschlange zu beachtlicher Größe – gebildet aus allerlei Bröckchen und Kieseln, die der Altenburger Boden so hergibt, kunstvoll bemalt, betupft, gefärbt. Passanten haben die Steine am Wegesrand hinterlassen. Was zu Ostern am Großen Teich am Abzweig zum Freibad seinen Anfang nahm, ist inzwischen Farbenfreude am laufenden Meter mit mehr als 200 kleinen Kunstwerken.

Zur Galerie Die erzwungene Heim-Freizeit in Zeiten der Corona-Krise macht erfinderisch. Was mit Farbe und Kreativität alles möglich ist, zeigt die Stein-Schlange am Großen Teich in Altenburg.

Familienzentrum gab Stein des Anstoßes

Den Stein des Anstoßes gab Doreen Hildebrand vom Altenburger Familienzentrum. Sie lud per Vor-Ort-Anhang zu diesem kontaktlosen Gesellschaftsspiel ein: „Malt doch zu Hause ein oder zwei oder auch drei Steine an und legt diese dazu. Jeder darf mitmachen. Mal sehen, wie lang unsere Steinschlange wird“, ermunterte sie. Der Aufruf sprach sich herum, wohl auch dank der vielen Spaziergänger am Großen Teich. Herausgekommen sind kreative Einfälle vom Käfer bis zur Kiwi, vom Schmetterling bis zur Strandszene.

Übrigens: Auch die Schmöllner sind über Ostern auf den Stein gekommen. In der Knopfstadt reihen sich Dutzende Kreationen im Stadtpark.

Von Kay Würker