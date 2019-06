Altenburg

Bei schönem Wetter verbringen in diesen Tagen junge Familien besonders viel Zeit auf den Spielplätzen Altenburgs. Da trifft es sich gut, dass sich die Aufenthaltsqualität auf drei Arealen und auf dem Bolzplatz im Schmitzer Park jetzt erhöht hat. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, stattete die Altenburger Firma „Pro Kid“ die Spielplätze im Auftrag der Stadt mit farbigen Sitzbänken und Tischen aus. Mit dieser Maßnahme wurde ein Vorschlag des Altenburger Familienbeirats umgesetzt.

Bolzplatz bekommt Torzähler

Auf dem Spielplatz am Pauritzer Teich wurde eine Sitzkombination – Bänke, Tisch und Hocker – für acht Personen montiert. Auf dem Spielplatz an der Brüderkirche wurden vier Hocker und ein Tisch aufgebaut. Auf dem Spielplatz am Pohlhof wurden drei längliche Sitzbänke um einen Baum gruppiert – sie bieten acht schattige Plätze. Ebenfalls acht Sitzplätze bieten die beiden Bänke, die auf dem Bolzplatz im Schmitzer Park aufgestellt wurden. Zusätzlich verfügt der Platz nun über einen Torzähler, der am Basketballständer angebracht ist. Damit erübrigt sich dort künftig die Frage nach dem Spielstand.

Die farbigen Spielplatzmöbel laden zum Verweilen ein. Sie sind laut Stadtverwaltung robust und wartungsarm. Die Kosten der Einzelmaßnahmen summieren sich auf knapp 14 000 Euro, die Finanzierung erfolgt mit Mitteln aus der Infrastrukturpauschale des Freistaats Thüringen.

Von OVZ