Faschingskonzert mit Hurz und Kunst im Altenburger Theaterzelt

Altenburg

Allen Unkenrufen zum Trotz, das Publikum fände nach zweimaliger, monatelanger Zwangsschließung und noch immer andauernden Corona-Einschränkungen nicht in erhofftem Maße zurück in die Musentempel: Die Faschingskonzerte anno 2022 am Altenburg-Geraer Theater waren wie kurz zuvor schon die Neujahrskonzerte restlos ausverkauft. Obwohl die aktuell bestehende Auslastungsmöglichkeit von 40 Prozent – das bedeutete für die beiden Vorstellungen am Freitag und Sonntag im Altenburger Theaterzelt je 160 Plätze – voll ausgereizt wurde, konnten dennoch nicht alle Kartenwünsche befriedigt werden. Zu lang waren die Wartelisten.

Farbenfrohe Luftballons und teilweise schrill bunte Perücken – auch das Philharmonische Orchester hat richtig Spaß beim Faschingskonzert. Quelle: Mario Jahn

All diejenigen, die ein Ticket ergattert haben, wurden erwartungsgemäß nicht enttäuscht. Ach was, sie erlebten zwei über alle Maßen vergnügliche und gleichermaßen hochkarätige Stunden. Hauptverantwortlich dafür zeichnete einmal mehr das kongeniale „Wir machen zum Fasching jeden Blödsinn mit“-Trio in persona von Kapellmeister Thomas Wicklein, dem inzwischen pensionierten Konzertmeister Martin Groskopff und dem von 1996 bis 2002 am hiesigen Theater engagierten, jetzt freischaffenden Schauspieler Karl Karliczek. Obwohl noch kein Wort gesprochen, keine Note gespielt, erntete Wicklein schon beim Betreten der Bühne mit seiner André-Rieu-Gedächtnisfrisur die ersten Lacher. Viele weitere sollten folgen. Denn die Theaterleitung hatte nach eingehender Prüfung das Programm genehmigt, obwohl zuvor nicht ganz klar gewesen sei, wie sich Glückshormone auf die Impfungen auswirken. Aber mit FFP2-Masken (filtern Faschings-Pointen für zwei Stunden) werde es schon gehen, versicherte Wicklein.

Sorgte schon bei seinem ersten Erscheinen für Lacher: Kapellmeister Thomas Wicklein mit André-Rieu-Gedächtnisfrisur. Quelle: Mario Jahn

Die Story, die die fantastischen Drei ausgeheckt und danach mit der Dramaturgin Sophie Jira sowie dem gesamten Ensemble Stück für Stück weiter aufgemotzt haben, geht so: Martin Groskopff macht im Ruhestand mit einer knallroten, zottligen Vokuhila-Frisur (für die etwas später Geborenen: vorn kurz, hinten lang), löchriger Jeans sowie Lederjacke voll auf cool und will jetzt als Eventmanager nicht nur eine Faschingsshow, sondern gleich ein Faschingsfestival kreieren. Schließlich ist sein neuer Name Programm – Großkotz. Dazu braucht er nicht nur überwältigende Solisten, sondern auch einen gut situierten Geldgeber. Der fernsehbekannte Horst Lichter taxiert deshalb diesmal nicht nur die von den Kandidaten mitgebrachten vermeintlichen Wertgegenstände, sondern finanziert sie gleich noch aus eigener Tasche. Karl Karliczek war mit Aussehen und rheinländischem Dialekt herrlich nah dran am Original.

Ein großkotziger Martin Groskopff (l.) und ein irrlichtender Karl Karliczek mischten das Altenburger Theaterpublikum auf. Quelle: Mario Jahn

Mit Unterstützung von Wicklein (sorry Rieu) am Dirigentenpult sowie Musikerinnen und Musikern des Philharmonischen Orchesters, teilweise mit schrill bunten Perücken und Luftballons an Notenständern, gaben insgesamt vier „Festival-Anwärter“ Kostproben ihres Könnens: die Sopranistin Anne Preuß vom Solisten-Ensemble des Musiktheaters sowie Claudia Müller (Mezzosopran), Algin Özcan (Tenor) und André Matos Rabello (Bass) vom Opernchor. Während die Qualität einer Preuß schon lange kein Geheimnis mehr ist und sich auch Müller schon mehrfach solistisch beweisen konnte, wussten nun auch Özcan und Rabello zu beeindrucken. Wohl dem Chor, der solche Stimmen sein eigen nennen kann.

„Im Theater ist nichts los“ konstatiert Georg Kreisler in seiner „Lola blau“. Claudia Müller zeigte bei ihrem mitreißenden Auftritt das ganze Gegenteil. Quelle: Mario Jahn

Hingen doch für alle Kandidaten die Trauben ziemlich hoch. Neben zwei Abba-Songs und etwas Musik-Kabarett stand nämlich vielfach große Oper von Bizet über Wagner und Puccini bis Mozart auf dem Programm. Doch bevor es allzu tragend werden konnte, kämpfte beispielsweise der Torero in „Carmen“ mit einem stierköpfigen Moderator (Andreas Veit) auf einem Rollkasten, sorgten „Perlenfischer“ in Friesennerzen und gelben Gummistiefeln (Bühne und Kostüm Elena Köhler) für wunderbare Lockerheit.

Natürlich engagierte Großkotz alle vier Kandidaten für sein verrücktes Festival Hurz & Kunst vom Fleck weg. Angelehnt an Hape Kerkelings Fernsehstreich erwies sich die Hurz-Musik als ein genialer, weil völlig unerwarteter Schlusspunkt für ein begeistert gefeiertes Faschingskonzert, das alle Akteure gemeinsam mit Abbas „Thank You for the Music“ stimmungsvoll enden ließen.

Danke für die Musik ist eigentlich zu wenig. Danke für diese Show – an alle auf und hinter der Bühne.

Von Ellen Paul