(Fast) nichts geht mehr: Schneefälle und Böen legen Altenburger Land lahm

Altenburg/Schmölln

Ausnahmezustand im Altenburger Land: Auf zahlreichen Straßen im Landkreis ist kaum noch ein Durchkommen, immer wieder sorgen Schneeverwehungen auch auf bereits geräumten Straßen für Verkehrsbehinderungen. Auch in Stadtgebieten, etwa in Altenburg, haben Autofahrer zum Teil Mühe, Steigungen zu bewältigen. Anhaltender Schneefall und Windböen bis 22 km/h, die durch den Pulverschnee fegen, haben in den vergangenen Stunden den Winterdienst auf Trab gehalten.

Der Buslinienbetreiber Thüsac hat am Morgen entschieden, die Busse im Depot zu lassen. Während am Sonntag noch Fahrzeuge unterwegs waren, soll am Montagvormittag der Linienverkehr „aufgrund der extremen Wetterlage“ zunächst komplett eingestellt bleiben, teilte das Unternehmen mit. Der Transport von Schülern ist heute ohnehin ganztägig ausgesetzt. Am Sonntag hatte das Thüringer Bildungsministerium entschieden, dass die Schulen im gesamten Freistaat am Montag geschlossen bleiben. Deshalb werde es weder Präsenzunterricht noch eine Notbetreuung geben.

Anzeige

Bahnverkehr ist eingestellt

Eine Notbesetzung soll an den Schulen allerdings vorgehalten werden, um vereinzelt ankommende Kinder aufnehmen zu können, bis deren Abholung organisiert werden kann. Über den Betrieb von Kindergärten sollen die Träger und die Kommunen in eigener Zuständigkeit entscheiden.

Die Deutsche Bahn hat den Betrieb des S-Bahnverkehrs vorübergehend eingestellt. In Thüringen gilt das auch für andere Personenzüge. Demnach fahren derzeit keine Züge am Bahnhof Altenburg ab. Informationen soll es über die kostenlose Telefon-Sonderhotline 08000 996633 geben.

Dieser Beitrag wird im Tagesverlauf regelmäßig aktualisiert.

Von Kay Würker