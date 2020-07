Fehlende Fußgängerbrücke über Leuba erhitzt weiterhin Gemüter

Langenleuba-Niederhain

Das Aus für die neue Fußgängerbrücke über die Leuba wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Langenleuba-Niederhain erneut zum Thema. Bürgermeister Carsten Helbig ( SPD) wies auf Nachfrage eines Gemeinderatsmitgliedes auf noch ausstehende Beräumungsarbeiten am ehemaligen Brückenstandort hin. Die im vergangenen Jahr die Ufer der Leuba sanierende Baufirma hat noch Schotter vom Behelfsbrückenbau zu beseitigen. Das sollte bis Ende Juli erledigt sein.

Kein Wegerecht von Grundstückseigentümern

Wie von der OVZ berichtet, wurde die Fußgängerbrücke im Februar 2019 durch den umstürzenden Bagger der Baufirma beschädigt. Bis zum Herbst 2020 sollte die Brücke durch einen Neubau ersetzt werden. Als die Versicherung nach einjährigem Kampf um die Höhe der Summe endlich einlenkte, entzogen die Grundstückseigentümer des Fußweges zwischen Mühlenweg und Großer Seite das Wegerecht.

Anzeige

Zwischen Unverständnis und Vernunft

Sitzungsteilnehmer reagierten darauf am Dienstagabend mit Unverständnis. Dass nach 100 Jahren das Wegerecht überhaupt zur Diskussion stehe, sei eine Schande, meinte ein Bürger aufgebracht. „Man kann nur an die Vernunft der Anwohner appellieren“, beschwichtigte Bürgermeister Helbig und verwies darauf, dass der Gemeinde die Hände gebunden seien. Auf eine rechtliche Auseinandersetzung wolle er es nicht ankommen lassen. Das schaffe nur Unfrieden in der Gemeinde. Mit der Versicherungssumme wird nun ein dauerhaftes Geländer an der Leuba gesetzt und der Interimsfußweg zwischen Großer Seite und Gärtnerei zu einem richtigen Weg inklusive Beleuchtung ausgebaut.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Dana Weber