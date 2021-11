Fehlende Lehrkräfte: So ist die Lage an den Schulen im Altenburger Land

Altenburg

Der Nachwuchs fehlt, es gibt personelle Lücken – und ausbaden müssen es am Ende die Jüngsten. Lehrer und Lehrerinnen sind, fast überall in der Region, rar – die Stellen bleiben leer. Wenn kommenden Montag die Schule wieder los geht, wird weiter jede Kraft benötigt. Die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung tun ihr Übriges.

Das Arbeitspensum steigt. Im Altenburger Land sind derzeit, so die Zahlen aus dem zuständigen Schulamt Ostthüringen, 575 Lehrkräfte an den Schulen, jedoch ohne Lehramtsanwärter und Sonderpädagogische Fachkräfte. Zu wenig, denn viele Schulen melden freie Stellen. Berthold Rader, Leiter des Schulamtes, nennt sie konkret. „Zurzeit sind 22 Stellen für Lehrkräfte ausgeschrieben.“ Laut Schulamt fehlen die meisten Lehrkräfte in den Schularten der Grundschule, Regelschule, Förderschulen und im Gemeinsamen Unterricht.

Stellen an den Schulen sind da – doch die Bewerber fehlen

Steffi Kersten ist Schulleiterin der Regelschule „Am Eichberg“ in Schmölln. „Die Bedarfe, die wir haben, bestehen schon über Jahre“, erklärt sie. Gründe, warum die Lehrer fehlen, gebe es mehrere, so Kersten. Sie selber allerdings kann nur ändern, was unmittelbar in ihrer Hand liegt – die endgültigen Entscheidungen liegen in den Händen des Schulamtes.

„Ja, wir haben Personallücken“, erklärt Kersten. „Aber wir haben es zumindest so arrangiert, dass jeder Schüler in jedem Fach unterrichtet wird. Das geht jedoch nur mit einer Stundenreduzierung.“ Heißt beispielsweise: Statt zwei Stunden Sport in der Woche steht nur noch eine auf dem Plan. Eine dauerhafte Lösung ist das nicht, weiß Kersten. Doch, sie kann nur mit dem arbeiten, was sie zur Verfügung habe. Prioritäten hat sie bereits gesetzt: „Wichtig ist besonders eine Kontinuität. Bildung braucht Stabilität und Struktur“, so Kersten. Gerade nach der Zeit im Homeschooling müssten einige Schüler den Prozess „Schule vor Ort“ erstmal wieder erlernen. Das braucht eine Regelmäßigkeit, also keinen Ausfall. Mit dem Einsatz der Kollegen, die auch bereit sind, fachfremd zu unterrichten, habe man die „beste“ Möglichkeit gefunden. Sie hält große Stücke auf ihr Kollegium.

Erfolg in Altkirchen

Zwölf Jahre lang hat auch die Grundschule Altkirchen Lehrkräfte gesucht. „Und dieses Jahr hatten wir das große Glück, diese Stelle füllen zu können. Wir sind vollbesetzt“, berichtet Katrin Schulze, die Schulleiterin in Altkirchen. Sie weiß, dass es auch anders aussehen kann. Rund 15 Jahre ist sie Schulleiterin, die meiste Zeit davon hatte sie Stellen zu besetzen. Da sei es auch an ihrer Schule zu Unterrichtsausfällen gekommen. Schulze spricht von bis zu 16 Stunden in der Woche, die in den Klassen 1 bis 4 nicht stattfanden. Jetzt sind sie in einer anderen Lage. „Da traut man sich das gar nicht zu sagen, weil ich ja weiß, wie es an vielen anderen Schulen aussieht“, stellt Katrin Schulze fest.

Wie können die fehlenden Kräfte aufgefangen werden?

Doch warum können die Stellen nicht besetzt werden? „Die jungen Kräfte wissen um ihren Wert“, vermutet Monika Fuchs, die Schulleiterin des Veit-Ludwig-von-Senckendorff-Gymnasiums in Meuselwitz. Auch dort sind Stellen frei. Und auch in Meuselwitz liegt die Priorität darauf, so wenig Ausfall wie möglich für Schüler und Schülerinnen anfallen zu lassen. „Wir haben aktuell zum Glück keine größeren Erkrankungen“, so Fuchs. Das helfe. Unterstützung gibt es durch einen ehemaligen Abiturienten, der aktuell seinen Bundesfreiwilligendienst an der Schule absolviert, sowie durch eine Sozialpädagogin. Das Netzwerk fange gerade im Ganztagsbereich auf. Monika Fuchs selber muss, zusätzlich zur Leitung der Schule, ebenfalls in den Unterricht.

Die Arbeit, die durch die fehlenden Lehrkräfte entsteht, verteilt sich in den Schulen der Region auf vielen Schultern. Diesen Sachverhalt will das Schulamt „in den Griff bekommen“. „Das allerdings erfordert eine mittel- bis langfristige Strategie, die der Freistaat unter anderen durch die Verstetigung der Lehrergewinnungskampagne, fortlaufende Einstellungen, weitere Verbesserungen der Rahmenbedingungen, verfolgt“, so Berthold Rader dazu. Es sei geplant, in die Maßnahmen zur Bewerbung konkreter Stellen im ländlichen Raum merklich zu intensivieren.

Mehrere dieser Maßnahmen laufen bereits. Dazu gehört, laut Rader, unter anderem die Wiedereinführung der Verbeamtung und die Öffnung für Seiteneinsteiger. Seit August 2018 sind das allerdings „nur“ 16 Personen in der Region. „Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Quereinsteiger wachsen wird“, so Rader.

Dennoch: Aufgrund der gegebenen Altersstrukturen werden in den kommenden Jahren viele Schulleiter- und Führungskräftestellen frei, so der Leiter des Schulamtes. Realistisch gesehen lassen sich diese Lücken nicht von Quereinsteigern füllen. Auch Steffi Kersten sieht bei Quereinsteigern eine Möglichkeit, die derzeitigen Engpässe zumindest aufzulockern. „Das wichtigste dabei ist gar nicht, welche Fächer man unterrichtet, sondern wie. Man muss es wollen und ein Faible für den Job haben.“ Denn, betont sie, es bleibe ein schöner Beruf.

Von Vanessa Gregor