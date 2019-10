Altenburg

Kaum ist das Budget des Landkreises für 2020 erstmals auf der Tagesordnung im Kreistags-Finanzausschuss, knirscht es im politischen Getriebe. So geschehen am Mittwochabend, als das Gremium in gewohnt nicht öffentlicher Runde über den Haushalts-Planentwurf des Folgejahres diskutierte. Denn in dem Zahlenwerk fehlt...