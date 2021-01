Feinstaub in 2020: Weniger Grenzüberschreitungen in Altenburg

Altenburg

In 2020 gab es praktisch kein Thema, das ohne den Einschlag der Coronapandemie diskutiert werden konnte. Auch das ewige Ringen um die Feinstaubbelastung bekam so wieder an Schwung. Denn mit vermehrter Heimarbeit, zeitweise geschlossenen Shoppingmeilen und mitunter heruntergefahrener Industrie wird die Luft wieder sauberer. Oder? Die LVZ hat sich dafür die Daten der Messstation am Altenburger Theaterplatz angeschaut. Diese gilt als repräsentativ für das Stadtgebiet und gibt deshalb Aufschluss über die Feinstaub-Lage der Skatstadt.

Kritische Werte an nur drei Tagen

Prinzipiell liegt der Tagesgrenzwert bei Feinstaubpartikeln bis zehn Mikrometer bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Diese Grenze darf nicht mehr als 35 mal pro Jahr gerissen werden.

Gut für Altenburg: Im vergangenen Jahr verzeichnete die Station am Theaterplatz laut den Daten des Umweltbundesamtes tatsächlich nur an drei Tagen kritische Feinstaubwerte – und zwar zwischen dem 27. und 29. März. Über rund 36 Stunden lag die Feinstaubbelastung über dem Grenzwert, in der Spitze bei 63 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Die Messstation am Altenburger Theaterplatz (Archivbild) Quelle: Mario Jahn

Zum Vergleich: Auch im Vorjahr 2019 ließ sich im März am Theaterplatz ein Anstieg der Feinstaubwerte ablesen, jedoch nie über die 44 Mikrogramm pro Kubikmeter hinaus.

Im Vorjahr Grenzwerte öfter gerissen

Doch über dem erlaubten Tagesmaximum lag Altenburg in 2019 trotzdem gleich mehrmals. Nämlich am 23. und 24. Januar in der Spitze bei 64 Mikrogramm pro Kubikmeter. Keine zwei Wochen später, am 2. und 3. Februar, folgte direkt die nächste Grenzüberschreitung mit einem Spitzenwert von 54 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der nächste und für das Jahr letzte Ausschlag folgte am 6. April, als die Messwerte am Theaterplatz für wenige Stunden bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter lagen.

Doch ob diese messbaren Unterschiede tatsächlich mit dem Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie zu tun haben, ist noch nicht abschließend geklärt. Das Umweltbundesamt muss dafür erst alle Daten aus 2020 auswerten. Und das ist bisher noch nicht geschehen.

Von André Pitz