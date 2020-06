Feldtag im Altenburger Land: 75 Landwirte auf der Spur ökologischer Unkrautbekämpfung

Mockzig

Tom Bauch ist zufrieden mit dem jüngsten Feldtag auf den Versuchsfeldern der Agrar T&P GmbH in Mockzig. Er ist dort seit 2015 Leiter der Pflanzenproduktion. Seit 35 Jahren treffen Bauern aus dem Altenburger Land einmal im Jahr zusammen und tauschen sich über verschiedene Getreide- und Rapssorten aus. Dieses Jahr waren wegen des Coronavirus einige Auflagen einzuhalten: Abstand, begrenzte Teilnehmerzahl, Desinfektion. 75 Personen durften beim Feldtag dabei sein. Und so viele wurden es letztlich auch. „Es war der seit langer Zeit am besten besuchte Feldtag“, freute sich Bauch.

In vier Gruppen aufgeteilt, haben sich jeweils zwei Gruppen je eine Stunde lang Weizen und Raps angeschaut. Dann wurde getauscht. „Die Züchter standen an ihrem jeweiligen Schild und haben Angaben zu den Sorten geliefert“, so der Leiter der Pflanzenproduktion.

Mechanische Unkrautbekämpfung noch zu aufwendig

Nach dem Mittagessen ging es zum Sojabohnenversuch und zum Versuch mit weißer Lupine. „Außerdem hatten wir einen Maisversuch, den wir nur mechanisch bearbeitet haben“, erklärt Bauch. Das heißt, dass das Unkraut an den Pflanzen nur mit einer mechanischen Hacke entfernt wurde und ohne den Einsatz von Chemikalien, sogenannten Herbiziden. „Das war allerdings nicht ganz so erfolgreich.“ Die mechanische Unkrautbekämpfung müsste intensiver durchgeführt werden, sagt Tom Bauch. Das würde allerdings einen hohen Mehraufwand bedeuten. „Es ist eben noch nicht ganz praxisreif, aber wir arbeiten daran“, zeigt er sich einigermaßen zuversichtlich.

Die mechanische Hacke sei immer aufwendiger als die chemische Behandlung, erklärt er. „Man braucht mehr Leute für die Arbeit und diese sind auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr zu finden.“ Außerdem werde es zunehmend kostspieliger, Mitarbeiter anzustellen. „Es muss eben auch immer ökonomisch vertretbar sein. Wenn ich äußerst ökologisch bin, dafür aber sehr teuer wirtschafte, dann bin ich nicht mehr lange auf dem Markt“, schildert Bauch die Lage.

„Landwirte wollen ohne Chemikalien auskommen“

Den Versuch, den Einsatz von Chemikalien in der Landwirtschaft zu reduzieren, strebt Bauch trotzdem an. „Das nennt man heutzutage Hybridlandwirtschaft. Schließlich sind wir als Landwirte immer bestrebt, ohne chemischen Pflanzenschutz auszukommen.“ Allerdings sei es ökonomisch und auch manchmal sogar ökologisch nicht anders vertretbar.

Frost und ausbleibender Regen sind größte Herausforderung

Die größte Herausforderung für die Landwirtschaft sei 2020 ausnahmsweise nicht die Corona-Pandemie. „Wir hatten bis Mitte Mai sehr lange Trockenheit“, erzählt Tom Bauch. Erst dann habe es ausreichend Niederschlag gegeben. Die aktuellen Wetterbedingungen seien demnach positiv. „Man kann eigentlich nur hoffen, dass es weiterhin so bleibt.“

Auch die Spätfröste hätten Folgen gehabt: „Am 12. Mai hatten wir richtig tiefen Frost, der uns etwa die Hälfte der Wintergerstenbestände gekostet hat.“ Aus diesem Grund wurde der erfrorene Bestand gehäckselt und wird in Zukunft als Viehfutter verwendet.

Von Elena Boshkovska