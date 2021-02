Fenster-Leihe an Bibliotheken im Altenburger Land ist wieder erlaubt

Altenburg/Meuselwitz/Schmölln

Nun also doch: Die Fenster-Leihe an Bibliotheken im Altenburger Land ist inzwischen wieder erlaubt – und das bereits seit Mittwoch dieser Woche. Wie das Landratsamt erst auf Nachfrage der OVZ einräumte, habe man die Bürgermeister der hiesigen Kommunen in einer Videokonferenz über die Entwicklung informiert. Entsprechend können die Bibliotheken mit dem Angebot, wie zuvor bereits praktiziert, wieder an den Start gehen – und tun dies auch schon, wie etwa Sabine Grundmann, Leiterin der Meuselwitzer Stadtbibliothek, der OVZ bestätigt.

Hängepartie ist beendet

Mit der Entscheidung endet auch eine mehrere Wochen dauernde Hängepartie für Bibliotheken und Leser. Nachdem verschiedene Einrichtungen in Absprache mit dem Landratsamt Mitte Januar mit entsprechenden kontaktlosen Ausleihangeboten an den Start gegangen waren, folgte kurz darauf die Rolle rückwärts. Man habe sich noch einmal im Gesundheitsministerium rückversichert und auf dieser Basis entschieden, die Leihe wieder zu stoppen, hieß es zur Begründung aus dem Landratsamt. Eine Entscheidung, die Fragen aufwarf, zumal etwa in Gera die Leihe weiter betrieben wurde.

Staatskanzlei sorgte für klare Verhältnisse

In der Folge entspann sich eine intensive Debatte über die Auslegung der aktuellen Thüringer Corona-Schutzverordnung. Dort ist verfügt, dass Bibliotheken zu schließen sind – mit Ausnahme der Medienausleihe. Darüber, was genau unter dem Medien-Begriff zu verstehen ist, gab erst im Zuge einer OVZ-Recherche die Thüringer Staatskanzlei abschließend Auskunft, die für den entsprechenden Passus der Verordnung verantwortlich zeichnet: So zählten nach ihrer Lesart auch Bücher und Zeitschriften zu den ausleihfähigen Medien.

Unklar blieb hingegen bis zuletzt, welche übergeordnete Stelle den Stopp der Fenster-Leihe angeregt hatte. Das sei von Seiten des Gesundheitsministeriums auch nach intensiver Recherche nicht mehr nachzuvollziehen, teilte eine Sprecherin mit.

Von bfi