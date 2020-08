Fenster, Treppen, Brandschutz: Altenburg investiert in Schulen

Altenburg

Nicht nur in den durch den Landkreis getragenen Schulen des Landkreises laufen während der Sommerferien zahlreiche Baumaßnahmen (OVZ berichtete), auch in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Altenburg rücken in diesen Tagen die Bauarbeiter an, um viele größere und kleinere Maßnahmen zu realisieren, Mehr als eine Million Euro werden investiert. Der Überblick.

Grundschule Platane: In der Einrichtung in der Platanenstraße geht die aufwendige Instandsetzung des Dachs weiter. Die Arbeiten haben sich vom hinteren Schultrakt zum eingeschossigen Gebäudeteil verlagert. Bis zum Oktober soll gearbeitet werden, rund 380 000 Euro werden investiert.

Gebrüder-Reichenbach-Schule: In der Regelschule werden unter anderem die wichtigen Arbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes fortgesetzt. Dazu werden Träger und Decken mit feuerfester Verkleidung versehen. Die Kosten dafür sowie für Sanitär- und Heizungsarbeiten summieren sich auf etwa 300 000 Euro.

Gemeinschaftsschule Erich Mäder: In dem historischen Schulgebäude wird ebenfalls am Brandschutz gearbeitet. Die Maßnahme schlägt mit voraussichtlich 180 000 Euro zu Buche.

Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Nachdem kürzlich die Außentreppenanlagen erneuert wurden, werden nun im zweiten und dritten Obergeschoss der Nordseite frische Fenster eingebaut. Für die Maßnahme stehen etwa 60 000 Euro zur Verfügung. Bereits im Vorjahr waren für den ersten Abschnitt des Fensterbaus rund 44 000 Euro geflossen.

Grundschule Karolinum: Nachdem das Gebäude in den vergangenen Sommerferien zur Großbaustelle wurde, stehen nun abschließende Arbeiten auf dem Schulhof an. Für Ausstattungsgegenstände und die Gestaltung der Außenanlagen stehen insgesamt rund 100 000 Euro zur Verfügung.

Wilhelm-Busch-Schule: Hier werden die Sommerferien genutzt, um eine Außentreppe in Stand zu setzen. Rund 25 000 Euro sind dafür vorgesehen.

Martin-Luther-Schule: Auch am Gebäude in der Torgasse stehen Fenstererneuerungen an. Rund 10 000 Euro werden hier investiert.

Von OVZ