Gera/Altenburg

Nach einer komplizierten und aufwendigen Beweisaufnahme sind im Prozess um den Tod einer Frau, die vor dreieinhalb Jahren in Altenburg-Nord ums Leben kam, am Dienstag die Urteile gefallen. Danach muss der 57-jährige Hans-Joachim Sch. für sieben Jahre ins Gefängnis, der 58-jährige Andreas H. erhielt sechs Jahre Freiheitsentzug.

Mit diesem Strafmaß und der Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge blieb die erste Strafkammer am Landgericht Gera teils deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die zehn beziehungsweise elf Jahre und eine Verurteilung wegen gemeinschaftlichen Totschlags gefordert hatte.

Tat sollte vertuscht werden

Nach Ansicht der Anklagevertreterin sollen Sch. und H. am Abend des 6. April 2017 in einer Wohnung An der Glashütte mit der 57-jährigen Ilona T. nach einem Trinkgelage zuerst heftig in Streit geraten sein. Sch. habe ihr danach Fußtritte zugefügt, die zu tödlichen Verletzungen führten. H. habe das Opfer ebenfalls schwer misshandelt und sie schließlich aus dem Fenster geworfen, um die Tat zu vollenden und sie zu vertuschen, indem ein Sturz vorgetäuscht werden sollte. Das Motiv war, T. zum Schweigen zu bringen, weil sie beide Angeklagte am selben Tag wegen des Diebstahls ihres Fernsehers bei der Polizei angezeigt hatte.

Tötung des Opfers war nicht geplant

Doch für einen gemeinschaftlich begangenen Totschlag reichten Motiv, Beweise und die strafrechtlichen Voraussetzungen nicht aus, obwohl die Strafkammer dem von der Staatsanwaltschaft geschilderten Tathergang im wesentlichen folgte. Jedoch sei nicht die Tötung des Opfers geplant gewesen, sondern nur seine Bestrafung, begründete der Vorsitzende Richter Uwe Tonndorf das Urteil. Er wies ebenso darauf hin, dass die Täter in große Wut und Erregung gerieten, was ebenso gegen ein planvolles Vorgehen sprach.

Zugunsten von H. wurde außerdem ausgelegt, dass er wissen konnte, dass die Frau bereits tot war, als er sie aus dem Fenster warf, ihre beabsichtigte Tötung damit auszuschließen sei. Beide Männer, betonte Tonndorf, seien aber für den Tod von Ilona T. verantwortlich. Zwei anwesende Trinkkumpane hätten durch eine rechtzeitige Alarmierung des Rettungsdienstes ihr Sterben verhindern können.

Verteidigung kritisiert Widersprüche

Die Verteidiger der Angeklagten hatten zuvor auf widersprüchliche Aussagen wichtiger Zeugen hingewiesen, auf die kein Urteil aufgebaut werden könne. Der klare Nachweis für die Schuld von Sch. sei nicht erbracht worden, sagte Rechtsanwalt Carl Sommer. Man könne sich von etlichen, sich ändernden Aussagen aber nicht aussuchen, was zur Anklage passen könnte. Auch der Streit um einen Fernseher reiche als Motiv für eine solche Tat nicht aus. Bei einem so hohen Strafmaß, wie es die Staatsanwaltschaft fordere, müsse jedoch alles stimmig sein, sagte Sommer.

Ebenso argumentierte Helge Klein, der H.vertrat und die seinen Mandanten belastenden Aussagen als unglaubwürdig bezeichnete. Beweise für einen Totschlag fehlten völlig, sie reichten höchsten für eine gefährliche Körperverletzung aus, die allerdings nicht gemeinschaftlich begangen sein könne. Wenn dem so wäre, müssten dafür auch die beiden anderen Trinkkumpane belangt werden, die ja auch anwesend waren.

Angeklagte kommen sofort in die JVA

Für beide Angeklagten klickten nach Prozessende die Handschellen, sie kamen sofort in eine JVA. Zuzuschreiben haben sie sich das zum Teil selbst, weil sie am sechsten Verhandlungstag unentschuldigt fehlten, als sie über Stunden das Gericht mit erlogenen Anreiseschwierigkeiten genarrt hatten. Ganz offensichtlich hatte vor allem H. Muffensausen, der sich nach den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge auch nach einem Versteck umgesehen hatte. H. schüttelte bei der Urteilsbegründung mehrmals mit dem Kopf, vor allem bei der Schilderung, wie er T. aus dem Fenster warf. Sch. blieb regungslos.

Gericht entschuldigt sich

Mit dem verkündeten Urteil geht überdies ein merkwürdiger Prozess zu Ende. Denn auf ein Urteil warten mussten die Männer dreieinhalb Jahre, was in Teilen an der Überlastung der Strafkammer lag. Dafür entschuldigte sich Richter Tonndorf. „Es liegt uns allen schwer im Magen, dass so eine Tat so lange ungesühnt blieb.“ Tonndorf erkannte einen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, die Gerichtsverfahren innerhalb einer angemessenen Frist vorschreibt. Daher erließ das Gericht den Angeklagten jeweils sechs Monate Haft. Beide Alkoholiker müssen sich jedoch während ihrer Haftzeit in eine Entziehungsanstalt begeben.

Von Jens Rosenkranz