Ferienjobs im Altenburger Land: Eigeninitiative ist gefragt

Altenburg

In wenigen Tagen ist es geschafft: Für zig Schülerinnen und Schüler im Altenburger Land beginnen mit dem Wochenende die Sommerferien, geht ein – nicht zuletzt durch Corona – anstrengendes Schuljahr zu Ende. Nicht wenige Jugendliche dürften auch in diesem Jahr die schulfreie Zeit nutzen, um sich nicht nur zu erholen, sondern auch das Sparschwein kräftig aufzufüllen. Den passenden Job finden ist dabei für Kurzentschlossene gar nicht so einfach: Kurz vor den Ferien sind viele Stellen bereits besetzt, andere Unternehmen bieten gar keine Stellen für Ferienjobber an. Trotzdem: Aussichtslos, das zeigt die LVZ-Recherche, ist das Unterfangen nicht.

Spielkartenfabrik hat noch freie Plätze

Recht gute Aussichten auf einen Zuverdienst haben potenzielle Ferienjobber aktuell etwa noch bei der Altenburger Spielkartenfabrik. „Wir bieten noch Jobs an, wenn auch eher auf das Ende der Ferien hin“, teilt Christina Kertscher aus der Personalabteilung des Unternehmens mit. Konkret gesucht werden helfende Hände für die Bandarbeit in der Produktion. „Das umfasst etwa das Einlegen von Komponenten in Schachteln, das Aussortieren fehlerhaften Materials oder das Vorfalten von Spielplänen – alles einfache und schnell erlernbare Tätigkeiten“, zählt Kertscher auf. Bewerbungen sind gern gesehen, allerdings ausschließlich von Schülern oder Studierenden, die die Volljährigkeit bereits erreicht haben. Der Grund: In der Spielkartenfabrik wird im Zwei-Schicht-Betrieb von 6 bis 14 und von 14 bis 22 Uhr in Vollzeit gearbeitet. Bewerbungen sind noch unter bewerbung@spielkarten.com möglich.

Supermärkte verweisen auf nächste Ferien

In den Ferien bietet auch die Supermarktkette Lidl Ferienjobs für Schüler ab 16 Jahren an – sowohl in den Filialen als auch in den Logistikzentren. Zu den Aufgaben der Ferienjobbenden gehört dann das Verräumen der Ware oder die Kommissionierung im Lager. Der Stundenlohn liegt auf Mindestlohnniveau von 12,50 Euro. Wer für die nächsten Ferien schon ein Auge offen halten will, kann immer wieder das Jobportal jobs.lidl.de checken.

Ähnlich läuft es bei der Supermarktkette Kaufland, die unter jobs.kaufland.com freie Stellen anzeigt. In beiden Filialen in Altenburg, in der Käthe-Kollwitz-Straße und der Kauerndorfer Allee, sind derzeit alle Ferienjobs vergeben.

Zeitarbeitsagenturen richten sich an Volljährige

Zeitarbeitsagenturen wie Randstad Altenburg vermitteln erst Jobs für über 18-Jährige. Studenten können sich in den Semesterferien darüber zum Beispiel mit Jobs im Sozialbereich etwas dazuverdienen.

Jobs finden per Arbeitsagentur und IHK

Nichtsdestotrotz: Auch in diesem Jahr ist es, selbst für Kurzentschlossene, nicht unmöglich, einen Ferienjob im Kreis zu finden – ein gesundes Maß an Eigeninitiative und auch Geduld vorausgesetzt. Gleich mehrere Wege stehen Jugendlichen dafür offen. So lohnt etwa ein Blick in die Jobbörse der Arbeitsagentur (jobboerse.arbeitsagentur.de), wie Sprecherin Anke Klein informiert. „Dort haben Arbeitgeber die Möglichkeit, auch Ferienjobs als Minijobs anzulegen.“ Gut und gerne 200 Ergebnisse spucke die Suche – den entsprechenden Filter vorausgesetzt – so derzeit aus. „Hier lässt sich ein erster Überblick gewinnen. Generell empfehlen wir Schülern dann immer, sich nicht zu scheuen, direkt auf die jeweiligen Betriebe zuzugehen. Das ist oft der einfachste Weg“, weiß Klein.

Ähnliches ist auch von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen zu hören. Hier bietet etwa das Angebot „Match Day“ (www.talentefinder.de) die Möglichkeit, direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten und – neben Praktika und Ausbildungen – auch nach Ferienjobs zu fragen. „Auch wir können nur raten, immer wieder anzufragen“, sagt Kai Loudovici, bei der IHK zuständig für Berufsorientierung.

Regeln für den Ferienjob

Wer einen Job ergattert, für den gelten besondere Regeln: So dürfen Jugendliche regulär nicht über acht Stunden am Tag und 40 Stunden je Woche beschäftigt werden. Enge Ausnahmen gelten etwa in der Landwirtschaft zur Erntezeit. Die Arbeitszeit sollte in der Regel zwischen 6 und 20 Uhr liegen, Wochenenden und Feiertage sind frei. Für Jugendliche, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, gilt der gesetzliche Mindestlohn – für Schüler zwischen 15 und 17 allerdings nicht.

Von Bastian Fischer und Katharina Stork