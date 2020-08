Ferienkurse bei Altenburger Kindern hoch im Kurs

Altenburg

Ob Theatermasken für Wasserwesen, das Anfertigen von Gefäßen, ein Film- sowie Fotografie-Kurs oder gemalte Fatansiewelten – das Studio Bildende Kunst des Lindenau-Museums ist auch in seiner neuen Wirkungsstätte im Altenburger City Center ein Anziehungspunkt. Die Ferienkurse für die Sieben- bis 15-Jährigen sind seit langem restlos ausgebucht. Der großen Nachfrage wegen musste ein weiterer Kurs mit der Keramikerin Doreen Kaiser sogar zusätzlich ins Programm genommen werden.

In dieser Woche nun sind die „Jäger und Sammler“ unterwegs. Mit viel Spaß spazieren die Teilnehmer durch Altenburger Gärten, basteln Pinsel aus Naturmaterialien und zeichnen damit, so Studio-Mitarbeiterin Susann Schade. Im Garten der Naturschutz-Jugend in der Altenburger Kleingartenanlage „Fortuna“ fertigten die Teilnehmer Scherenschnitte, inspiriert vom Kinderbuch „ Matisse und sein Garten“ des französischen Künstlers Henri Matisse.

Während die Ferienkurse heftig nachgefragt sind, ist das Interesse beim Angebot für Familien eher verhalten. So gibt es sowohl für die „Museumszeit“ am 8. und 15. August als auch für die offenen Werkstätten am 22. August noch freie Plätze. Die Workshops für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene sind ebenfalls noch nicht voll belegt.

Service: Nähere Infos unter www.lindenau-museum.de. Anmeldung unter Tel. 03447 895552 oder studio@lindenau-museum.de.

