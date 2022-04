Altenburg/Schmölln

Ob Fernwärme oder Gas: Die Heizkosten steigen. Gleichzeitig wächst bei den Verbrauchern die Unsicherheit hinsichtlich der Versorgung. Die OVZ hat bei den drei Gas-Versorgern im Altenburger Land, der Mitgas, der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) und der Thüringer Energie AG (Teag), nachgefragt: Wie entwickeln sich Preise und Versorgungssicherheit im Landkreis?

Woher stammen Gas und Fernwärme im Altenburger Land?

Wenig überraschend: Keiner der drei großen Versorger fördert eigenes Erdgas. Stattdessen beziehen sie es von verschiedenen Vorlieferanten oder über die Börse, so heißt es aus den entsprechenden Pressestellen. Das erschwert die Herkunftsnachweise. Die Teag beispielsweise bezieht ihr Gas, für den Endverbraucher mit Erdgas-Heizung wie auch für die Wärmeerzeugung für Fernwärme, von aktuell 18 Vorlieferanten. Unter anderem von der Verbundnetz Gas AG aus Leipzig, sagt Michael Osburg, Bereichsleiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bei der Teag. Vorlieferanten sorgen auch bei der Mitgas und der Ewa für warme Heizkörper. „Es ist davon auszugehen, dass die eingekauften Mengen auch russischen Ursprungs sind“, bilanziert Cornelia Sommerfeld von Mitgas, einer Tochterfirma der EnviaM.

In Sachen Fernwärme betreibt die Ewa eigene Blockheizkraftwerke für die Gebiete Altenburg-Südost und -Nord, dazu wird auch Erdgas benötigt. Ebenfalls eine Tochterfirma der EnviaM, wie die Mitgas, ist ist die Envia Therm. Deren Fernwärme entsteht unter anderen in Meuselwitz. Pro Jahr werden dort rund 40 Millionen Kilowattstunden Wärme produziert, die über das 35 Kilometer lange Fernwärmenetz verteilt werden, schildert Cornelia Sommerfeld. Diese Fernwärme besteht zur Hälfte aus Biogas, zur anderen aus Erdgas.

Wie viele Haushalte beziehen Gas und Fernwärme?

Die Teag macht keine Angaben zur den versorgten Haushalten in der Region. Die Ewa beliefert im Altenburger Land 6000 Verbrauchsstellen mit Gas. 7300 Haushalte sind an das Ewa-Fernwärmenetz angeschlossen. Etwas weniger sind es bei der Mitgas beziehungsweise Envia Therm. Sie versorgen um die 2000 Haushalte mit Gas und 3000 Haushalte im Altenburger Land mit Fernwärme – vorrangig im Raum Meuselwitz.

Kann es derzeit zu Versorgungsengpässen kommen?

Diesbezüglich gibt es seitens der Versorger positive Signale. Michael Osburg von der Teag erklärt, es gebe derzeit keine Lieferengpässe für Erdgas und Fernwärme. „Die Vorlieferanten der Teag liefern unverändert zuverlässig wie vertraglich vereinbart.“ Gleiches gilt auch für die Ewa. „Private Haushalte, die Fernwärme beziehungsweise Gas beziehen, gehören zu der Gruppe der geschützten Kunden laut Energiewirtschaftsgesetz. Die Versorgung dieser Kundengruppe ist gesichert“, sagt Katja Rieger von der Ewa.

Allerdings: Wie es in Zukunft aussieht, können auch die Versorger nicht absehen. „Eine Prognose für etwaige Lieferengpässe oder gar Lieferausfälle lässt sich nicht seriös erheben“, so Osburg. „Die Situation kann sich im Zuge der politischen Lage jederzeit ändern.“

Seitens der Mitgas bezieht man sich weiterhin auf die Verpflichtung zur Lieferung. „Sollte es zu Liefereinschränkungen von russischem Erdgas beziehungsweise Rohstoffen kommen, haben unsere Vorlieferanten uns gegenüber grundsätzlich weiterhin die Verpflichtung, die bestellten Mengen an uns zu liefern“, erklärt Sprecherin Sommerfeld. Das allerdings könne auch heißen, es müssen neue Mengen eingekauft werden.

Müssen Fernwärme-Nutzer mit höheren Preisen rechnen?

„Envia Therm beschafft die für die Fernwärmeversorgung notwendigen Brennstoffe in der Regel mittelfristig im Voraus“, erklärt Cornelia Sommerfeld. Das könne die Auswirkungen der massiv steigenden Brennstoffkosten deutlich abfedern. Für den Raum Meuselwitz spricht Sommerfeld von derzeit stabilen Fernwärmepreisen. Anpassungen habe es bereits zum Jahresbeginn gegeben. Ähnliche Nachrichten kommen von der Teag, langfristige Verträge geben eine gewisse Preisstabilität und Versorgungssicherheit, so Osburg. Auch bei der Ewa habe sich der Fernwärmepreis in den vergangenen zwei Jahren nur gering erhöht. Preisprognosen in Zahlen für die Zukunft gibt keiner der drei Versorger ab.

Frank Emrich vom Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft berichtete im Gespräch mit der OVZ, bei einigen Fernwärmeversorgern im Freistaat erlebe man schon jetzt teils Preisverdoppelungen. Es gebe In Thüringen bereits Regionen, in denen die Fernwärmekosten für eine 60-Quadratmeter-Wohnung von 600 Euro pro Jahr auf 1600 Euro davongezogen sind.

Welche Änderungen kann es bei den Gaspreisen geben?

Während manche Verbraucher sich aktuell noch auf ihre Vertragsangaben verlassen können, sehen sich andere bereits steigenden Kosten gegenüber. So spüre jeder Bürger, der Erdgas-Neukunde wird, die Entwicklungen bereits, erklärt Michael Osburg von der Teag. Das Erdgas müsse schon zu deutlichen höheren Preisen eingekauft werden. Bestandskunden seien noch nicht davon betroffen. Für Teag-Kunden mit einem Laufzeit-Produkt – also einer Preisgarantie für eine festgelegte Zeit – werde sich vorerst nichts ändern. „Erdgas wird bereits zwei bis drei Jahre im Voraus eingekauft, um sich gegen Preissprünge, wie man sie jüngst erlebt hat, abzusichern.“ Es sei aber nicht unwahrscheinlich, dass vor dem Beginn der nächsten Heizperiode mit steigenden Preisen zu rechnen ist.

Die Abschläge bereits angepasst hat die Mitgas. Der Verbraucherpreis wurde Anfang des Jahres um 1,25 Cent brutto pro Kilowattstunde für Privat- und Gewerbekunden im Netzgebiet angehoben, teilt die Pressestelle mit. Grund dafür seien nicht alleine die Kosten der Beschaffung, sondern auch die CO2-Abgabe. „Dabei bleibt es bis zum Ende dieser Heizperiode“, so Sommerfeld. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass im laufenden Jahr die Verbraucherpreise erneut angehoben werden müssen.

Verbraucher, die Kunden der Ewa sind, profitieren bei entsprechendem Vertragsabschluss von einer zweijährigen Preisgarantie, sagt Katja Rieger. Aktuell seien keine Preisanpassungen geplant, übrigens auch nicht bei Strom.

Werden die Preise weiterhin stark steigen?

Zu weiteren Entwicklungen in Sachen Gaspreise kann keiner der drei Versorger klare Aussagen treffen. Seitens der Mitgas heißt es allerdings, bei einem möglichen Lieferstopp von russischem Gas sei mit einer weiteren Erhöhung der „ohnehin schon stark gestiegenen Großhandelsmarktpreise für Erdgas und weitere Rohstoffe zu rechnen“.

Von Vanessa Gregor