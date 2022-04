Altenburg

Die Stadt Altenburg will am Freitag nächster Woche die neue Fontänen-Anlage auf dem Großen Teich einweihen. Die Stadtverwaltung plant dafür am 22. April eine kleine Zeremonie. Angelo Antoniolli, Geschäftsführer des Parkhotels, und Achim Dathe, Geschäftsführer des Meeresbuffets Altenburg, nehmen dieses Ereignis zum Anlass, um vom 22. bis 24. April rund um die Teichterrasse des Parkhotels ein Altenburger Fontänenfest zu veranstalten, teilt die Stadtverwaltung mit.

Am 22. April startet um 18 Uhr zunächst eine After-Work-Party, bevor es gegen 21 Uhr zur offiziellen Einweihung der Fontäne kommt. Auf der Teichpromenade (rechtsseitig am Capitol) direkt gegenüber der neuen Fontänen-Anlage wird Oberbürgermeister André Neumann den „Knopf drücken“ und die Fontäne mit ihrem farbigen Licht, begleitet von Musik, starten.

Musik und Kulinarik

Am Sonnabend, 23. April, startet das Fontänenfest um 12 Uhr und lädt zum Flanieren am Großen Teich ein. Viele Altenburger Akteure sind daran beteiligt, unter anderem die Farbküche, die Lebenshilfe und Anja Losse vom Tanzraum Altenburg. Für das leibliche Wohl sorgen das Café Velo, der Weinhandel Alex Priem bietet neben Getränken auch Gegrilltes und Flammkuchen an und es soll einen Stand mit Cocktails geben. Ab 18 Uhr spielt Livemusik mit Josa. Mit Gitarre und Mundharmonika bewegt er sich zwischen Folkblues, irischer Folklore und Jazz auf eine eigene, mal poetische, mal kraftvolle Weise.

Am Sonntag, 24. April, locken zwischen 10 und 18 Uhr Riesen-Hüpfburgen zum Kinderfest rund um die Teichterrasse.

Von LVZ