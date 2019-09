Festumzug, Rummel, Party: Vier Tage Feierlaune in Rositz

Rositz

Feiertechnisch war am Wochenende die Gemeinde Rositz der Nabel der Welt. Von Donnerstag bis zum gestrigen Sonntag fand dort die 28. Kirmes statt, die bei überwiegend schönem Spätsommerwetter wieder Tausende Besucher aus der ganzen Region auf den Festplatz an der Goethestraße lockte.

Dieser bunte Mix aus traditionellen Elementen, Konzerten, Jahrmarkt und Rummeltreiben erwies sich erneut als die passende Rezeptur. Das zeigte sich unter anderem am Samstag, als schon beizeiten zahlreiche Besucher gemeinsam beim Mittagessen saßen, obwohl das eigentliche Kirmestreiben mit großem Festumzug, Setzen der Erntekrone und offizieller Eröffnung noch gar nicht begonnen hatte.

Programmmix soll erhalten bleiben

„Bei dieser Programmgestaltung soll es auch künftig bleiben. Neben professionellen Schaustellern und Anbietern sollen sich auf der Kirmes immer auch ortsansässige Vereine einbringen und präsentieren können“, sicherte Cheforganisator Uwe Patzelt zu. Der Getränkegroßhändler hatte bereits des zwölfte Jahr für das gesamte Rahmenprogramm den Hut auf und rund 40 Helfer im Einsatz.

Hunderte säumten den Straßenrand, um den rund eine Dreiviertelstunde währenden Festumzug mitzuerleben. Quelle: Mario Jahn

Höhepunkt der vier Festtage war natürlich wieder der große Festumzug durch die Gemeinde, begleitet von sechs Musikkapellen. Dass das Große Bergmusikkorps „Glück Auf“ aus Oelsnitz voranging, war kein Zufall. Denn der Schaulauf der Vereine stand diesmal unter dem Thema zehn Jahre Bergbrüderschaft „Meuselwitz-Rositzer Braunkohlerevier“. Da gaben sich in einer Bergparade zahlreiche uniformierte Bergleute aus Thüringen und Sachsen ein Stelldichein.

Emotionen im Festzelt

Und kaum löste sich der Umzug am Festplatz auf, füllte sich zunehmend das Festzelt. Kameraden der örtlichen Feuerwehr setzten zuvor mit beherztem Einsatz die nach einer verheerenden Mäuse-Fressattacke wieder schmuck hergerichtete Kirmeskrone. Dan wurde es drinnen emotional. Michelle Hahne, die gerade inthronisierte 14. Kirmeskönigin, erledigte ihren ersten offiziellen Part mit der Eröffnung des Festes mit Bravour, konnte dann aber Tränen der Rührung nicht zurückhalten. Schließlich sangen die hiesigen Bergbrüder zum Spiel der Oelsnitzer ihre Hymne, das Steigerlied – Gänsehaut.

Keine Kirmes ohne Rummel. Vor allem Kinder und Familien hatten ihren Spaß an den Buden und Fahrgeschäften. Quelle: Mario Jahn

Eine Möhre macht das Rennen

Bäuerliche Bräuche kamen ebenfalls nicht zu kurz. Das „Altenborgsch“ der Knirpse aus der Rositzer Kita Zwergenstübchen ist jedes Jahr ein Selbstläufer. Wie auch die erfolgreichsten Freizeitbauern, die für ihr gezüchtetes Rekordgemüse geehrt wurden. Viel bestaunt war dabei der von Christian Köhler aus Altenburg gezogene Monsterkürbis, der am Ende zwar doch nicht auf die avisierten 250 Kilogramm herangewachsen war. Aber 210 Kilo sind auch bemerkenswert.

Marietta Köhler gewann mit ihrer Zweieinhalb-Kilo-Möhre. Quelle: Kay Würker

Der Riese lief im Wettbewerb außer der Reihe – er hätte sonst alle anderen Teilnehmer in den Schatten gestellt. Christian Köhlers ebenfalls eingereichte Zucchini mit 85 Zentimetern und knapp 15 Kilo reichte dem Altenburger aber für den zweiten Platz. Den Sieg holte eine Möhre von Marietta Köhler – nicht verwandt oder verschwägert mit Christian Köhler. Das Gewächs war zum üppigen Bündel gediehen, maß 38 Zentimeter und brachte 2,46 Kilo auf die Waage.

Dicker Dank vom Bürgermeister

Angespornt von so viel Gärtnerglück, war der Handwerker- und Bauernmarkt am Sonntag genau der richtige Ort, um für eigene Zuchterfolge den Boden zu bereiten. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit im wärmenden Sonnenschein. „Es hat gepasst. Danke an alle, die uns unterstützt haben“, sagte der Rositzer Bürgermeister Steffen Stange nach vier starken Kirmestagen.

Drei Fragen an die neue Kirmeskönigin Michelle Sie sind die erste Hoheit, die sich selbst aktiv um das Amt beworben hat. Warum? Weil das ein großer Traum war. Schon als Kind habe ich mir gewünscht, einmal hier zu stehen. Umso glücklicher bin ich jetzt, dass es geklappt hat. Wie war die Gefühlslage vor dem ersten großen öffentlichen Auftritt? Sehr aufgeregt. Die Nacht vor meiner Inthronisierung habe ich auch nur sehr unruhig geschlafen. Und auf der Bühne vor so vielen Leuten kam das alles wieder hoch. Natürlich wollte ich die Tränen zurückhalten. Aber irgendwann hat das nicht mehr geklappt. Auf was freuen Sie sich jetzt besonders? Kleid und Hormt passten ja schon wie angegossen. Da musste nichts geändert werden, was schon ein gutes Zeichen war. Und jetzt bin ich wahnsinnig gespannt auf die kommenden Auftritte bei Festen und Großveranstaltungen. Dabei freue ich mich auch auf die anderen Hoheiten. Sie haben mich heute schon sehr nett aufgenommen.

Drei Fragen an Ex-Kirmeskönigin Saskia Schmidt Ein paar Tränen flossen dann doch zum Abschied. Auch bei Ihnen ... Klar. Weil die zurückliegenden drei Jahre einfach nur schön waren. Da bin ich auch ein wenig traurig, dass diese Zeit nun vorbei ist. Michelle wünsche ich auf jeden Fall, dass sie auch so eine tolle Zeit erlebt und das Amt gut ausfüllt. Aber das packt sie, da bin ich mir sicher. Was waren Ihre schönsten Erlebnisse als Hoheit? Da bleiben vor allem die vielen Auftritte hier in Rositz, aber auch andernorts. Vor allem die Kirmes hier und die Thüringentage. Aber auch meine Auftritte auf Messen und meine Besuche in Schmölln waren Höhepunkte, die ich nicht vergessen werde. Das Amt ging nicht spurlos an Ihnen vorüber? Auf keinen Fall. Einerseits bleiben die vielen schönen Erinnerungen. Und auch für meinen Erfahrungsschatz habe ich einiges mitgenommen. Vor drei Jahren war ich noch ziemlich schüchtern. Das habe ich vor allem dank der Auftritte vor großem Publikum hinter mir gelassen.

Von Jörg Wolf