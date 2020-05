Remsa

Feuerwehreinsatz am Montag im Windischleubaer Ortsteil Remsa: In der Werkstatt eines Autohauses in der Poschwitzer Straße loderten gegen 13.40 Uhr Flammen. Wie die Polizei mitteilte, hatte Funkenflug bei Schweißarbeiten das Feuer verursacht. Die Flammen griffen auf Gegenstände in der Werkstatt über.

Mitarbeiter wählten sofort den Notruf – die Leitstelle alarmierte die Feuerwehr Windischleuba gemeinsam mit den Kameraden aus Pöppschen und Gerstenberg. Bis die Helfer eintrafen, griff zunächst das Werkstattpersonal griff beherzt ein, versuchte den Brandherd mittels Feuerlöscher einzudämmen. Wie die Feuerwehr Windischleuba mitteilte, konnte dadurch eine Ausbreitung verhindert werden. Ein großes Problem sei der massive Rauch in Werkstatt und Lagerbereich gewesen. Da durch fehlende Dachluken der Qualm nicht abziehen konnte, wurde auch die Berufsfeuerwehr Altenburg mit einem weiteren Lüfter angefordert.

Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Von OVZ