Altenburg

„Wer kann da denn schon nein sagen?“ – die Feuerherz-Fans schon mal nicht, die sich für die Schlager-Boy-Group die Beine in den Bauch standen. Auf ihrer großen Promo-Tour für ihr viertes Album mit dem kreativen Namen „Vier“ machten Karsten, Dominique, Matt und Sebastian am Mittwochnachmittag in Altenburg bei Expert Jäger für einen kurzen Auftritt und eine Autogrammstunde Halt. Vorher waren sie schon in Zeitz und haben auch Zeitzer Fans im Gepäck.

Die kunstvoll verwuschelte Frisur sitzt, die modischen Hemden in exotischen Mustern sind am Start – und dann kann es losgehen mit herzzerreißenden Titeln wie „In meinen Träumen ist die Hölle los“. Und die Fans sind textsicher, das hat sogar schon Jenny auf der Bühne demonstriert und in der zu überbrückenden Zeit bis zum Auftritt ihre Version von „Weißer Sand“ zum Besten gegeben.

Zwischen Magdeburg , Altenburg und Usedom

Die Freundinnen Sylvia und Stefanie, beide 23 Jahre alt, sind extra aus der Nähe von Magdeburg angereist, um ihre Stars zu sehen. Dabei ist diese Entfernung noch wenig – Sylvia war sogar schon auf Usedom, um Feuerherz nahe zu sein. Insgesamt 230 Mal tingelte sie schon durch Deutschland, zu verschiedenen Auftritten und Autogrammstunden.

Für die Jungs von Feuerherz ist Altenburg als Auftrittsregion zwar nicht neu, waren sie ja auch schon in Zechau unterwegs. „Aber von Altenburg haben wir noch nichts gesehen, dazu sind wir viel zu viel unterwegs,“ verrät Karsten.

Von Katharina Stork