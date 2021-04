Gößnitz

Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Wohnungsbrandes am Dienstagabend in Gößnitz. Das Feuer war gegen 17.15 Uhr in einer Wohnung in der Mittelstraße ausgebrochen, berichtet die Polizei. Die Feuerwehren von Gößnitz, Ponitz und Meerane eilten zum Brandort.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die betreffende Wohnung in dem Wohn- und Geschäftshaus bereits im Vollbrand. „Umgehend wurde die Menschenrettung und die Brandbekämpfung eingeleitet“, schildert die Feuerwehr Gößnitz. „Gerettet werden konnte eine Person sowie ein Hund.“ Gegen 18.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle und konnte schließlich vollständig gelöscht werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches hatten sich sieben Hausbewohner im Objekt befunden – darunter auch der Mieter der betreffenden Wohnung. Alle konnten laut Polizei das Haus eigenständig und nach aktuellen Informationen unverletzt verlassen.

Nach derzeitigen Kenntnisstand sei das komplette Haus jedoch nicht bewohnbar. Die Mieter kamen anderweitig unter. Zur Brandursache werde derzeit noch ermittelt, es gebe noch keine Erkenntnisse. Die Kriminalpolizeistation Altenburg habe die Ermittlungen übernommen.

Im Zuge des Löscheinsatzes war der Bereich Mittelstraße und Altenburger Straße voll gesperrt.

Von Kay Würker