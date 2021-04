Schmölln

In einem Fitnessstudio in der Straße An der Sprotte in Schmölln ist am Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Ein entsprechender Notruf sei um 6 Uhr in der Rettungsleitstelle eingegangen. Der Feuerwehr, die neben der Polizei vor Ort war, gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bekommen und schließlich zu löschen. Es habe keine Verletzten gegeben, die Brandursache ist allerdings weiter unbekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.

Von Tobias Wagner