Lucka

Brandstifter haben am frühen Samstagmorgen die Feuerwehr in Lucka beschäftigt. Die Kameraden waren samt Polizei gegen 3.30 Uhr alarmiert worden, weil in der Clara-Zetkin-Straße ein Auto in Flammen stand. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte den hinter einem Mehrfamilienhaus abgestellten Ford angezündet. Der Wagen brannte vollständig aus, verletzt wurde laut Polizei niemand. Anwohner und Einsatzkräfte sahen vier dunkel gekleidete Personen vom Tatort weglaufen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Von LVZ