Altenburg

Brandgeruch lag in der Nacht zum Sonnabend über weiten Teilen der Altenburger Innenstadt. Dazu Sirenengeheul, Blaulicht und zahlreiche Schaulustige trotz später Stunde auf den Beinen. In einem mehrstöckigen Wohnhaus am Roßplan war am späten Freitagabend ein Feuer ausgebrochen – kurz vor Mitternacht stand das Gebäude im Vollbrand. Die Bilanz dieser Nacht: ein rund fünfstündiger Feuerwehreinsatz, mehrere Evakuierte aus Nachbarhäusern, zum Glück jedoch keine Verletzten, da das Brand-Objekt nicht bewohnt war.

Gegen 23.30 Uhr war der Alarm bei Polizei und Feuerwehr eingegangen. Brandgeruch war der Auslöser. Zunächst wussten die Kameraden der Berufsfeuerwehr nicht, ob nur eine Mülltonne brennt oder etwas Größeres dahintersteckt. „Doch als wir vor Ort ankamen, war sofort klar: Wir brauchen weitere Einsatzkräfte“, berichtet der Leiter der Altenburger Berufsfeuerwehr, Meik Zimny. Die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren Paditz, Kosma und Ehrenberg wurden nachalarmiert. Insgesamt rund 30 Kameraden halfen am Brandort.

Das Gebäude brannte lichterloh. Quelle: Feuerwehr Altenburg

Auch die Polizei mobilisierte gut ein Dutzend Beamte. „Die Polizei klingelte an den Wohnungstüren in den Nachbarhäusern. Betroffen waren Gebäude in der Fleischergasse und das Eckhaus zum Roßplan“, schildert Meik Zimny. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten raus – zur Sicherheit. „Sie kamen bei Verwandten und Bekannten unter. Eine zentrale Unterbringung musste nicht organisiert werden.“

Der Grund für die Evakuierung: Die Flammen konnten potenziell auf Nachbarhäuser übergreifen, insbesondere im Dachbereich und an Balkonen. Erst gegen 1.30 Uhr hatten die Feuerwehren die Lage so weit unter Kontrolle, dass eine Rückkehr der Evakuierten möglich war. „Lediglich ein älteres Ehepaar mit einem bettlägerigen Mann haben wir in der Wohnung belassen und gemeinsam mit dem Rettungsdienst betreut“, so Zimny.

Polizei bringt Schaulustige auf Abstand

Eine große Aufregung – die auch viele Zuschauende anzog. Wie die Polizei berichtet, brachten die Beamten die Schaulustigen ein Stück auf Abstand zum Brandort, damit die Löscharbeiten nicht behindert werden. Das habe jedoch reibungslos geklappt, es habe keine Zwischenfälle mit Passanten gegeben.

Für die Kameraden der Feuerwehren wurde es unterdessen eine lange Nacht. Bis die Flammen einschließlich der Glutnester gelöscht waren, schlug die Uhr 4.45 Uhr. „Danach hielten noch zwei Kameraden Brandwache, kontrollierten das Haus mit der Drehleiter.“ Abgelöst wurden sie am Samstagmorgen von einem Statiker: Da die Zwischendecken in dem ausgebrannten Gebäude weitgehend aus Holz und Lehm bestanden, war zunächst die Begehbarkeit zu klären. Erst dann konnte die Kriminalpolizei zur Tat schreiten.

Kripo übernimmt Ermittlungen

Die Kripo habe inzwischen die Ermittlungen komplett auf dem Tisch, teilt die Polizei mit. Da das Haus leer stand, gilt eine Brandstiftung als mögliche Ursache. Während des Brandes befanden sich allerdings keine Personen im Objekt. Es gibt nach übereinstimmenden Angaben keine Verletzten.

Zu verdanken ist dieser Umstand auch den Feuerwehrleuten, die das brennende Gebäude von den Nachbarhäusern abschirmten. „Wir haben dazu drei Abschnitte gebildet“, erklärt Meik Zimny. Sowohl am Roßplan als auch an der Fleischergasse und sogar von der weiter entfernten Schmöllnschen Straße aus zogen sich die Kameraden zu Löscharbeiten zusammen. Zudem half der Bereitschaftsdienst des Wasserversorgers Ewa, indem er kurzzeitig den Druck auf den örtlichen Hydranten erhöhte, mehr Wasser zur Verfügung stellte.

Den Anwohnern ringsum wird diese Nacht wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

Von Kay Würker