Feuerwehreinsatz im Altenburger Norden: Vollbrand mit massiver Rauchentwicklung

Altenburg

Im Altenburger Norden stand am Samstagabend ein Gebäude in Flammen. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Es handelte sich um eine leerstehende Baracke auf dem ehemaligen Bäckereigelände in der Bonhoefferstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich keine Personen im Objekt, es gab keine Verletzten.

Die Feuerwehr löschte am Boden und per Drehleiter. Quelle: Feuerwehr Altenburg

Gegen 18 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Kameraden der Skatstadt alarmiert. Die rund 35 Einsatzkräfte hatten es mit einem Vollbrand zu tun. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung und leichtem Wind zog der Qualm zeitweise in Richtung angrenzender bewohnter Gebiete. Feuerwehr und Polizei veranlassten deshalb gegen 19.30 Uhr eine Warnmeldung über die Warn-App Nina. Anwohner der Stadt sowie der benachbarten Gemeinden Lödla, Rositz, Windischleuba und Nobitz wurden vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der Rauch vom Brandort zog auch in Richtung benachbarter Stadtgebiete. Quelle: Feuerwehr Altenburg

Baracke brannte kontrolliert ab

Die Feuerwehren ließen die Baracke kontrolliert niederbrennen. Inwieweit in dem rund 400 Quadratmeter großen Gebäude Unrat in Flammen aufging, ist noch nicht bekannt. Zur Brandursache wird noch ermittelt. Die Warnung der Bevölkerung konnte gegen 20.15 Uhr aufgehoben werden. Zu diesem Zeitpunkt löschten die Kameraden nur noch letzte Glutnester.

Die Baracke im Altenburger Norden brannte komplett nieder. Quelle: Feuerwehr Altenburg

Alarmiert worden war zwischenzeitlich auch die Freiwillige Feuerwehr Ehrenhain. Deren Kameraden bezogen vorsorglich Stellung in der Feuerwache in der Remsaer Straße, um die Bereitschaft im Falle eines weiteren Einsatzes in der Stadt zu sichern.

Von Kay Würker