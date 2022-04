Zechau

Im Altenburger Land ist am Mittwochabend zum dritten Mal ein Bus mit Geflüchteten aus der Ukraine angekommen. Rund 30 Personen, darunter rund ein Dutzend Kinder, saßen an Bord des Fahrzeugs – sie wurden im Gasthof Zechau untergebracht. Dort hatten sich schon einige Zeit vor der für 18 Uhr erwarteten Ankunft des Busses zahlreiche Helfende eingefunden: Verwaltungs-Mitarbeitende und vor allem Ehrenamtliche.

Ankunft der Ukraine-Flüchtlinge am Gasthof Zechau. Quelle: Kay Würker

Anja Dallek, die Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Rositz, zu der auch der Kriebitzscher Ortsteil Zechau gehört, koordinierte das emsige Gewusel, übernahm die Ersterfassung der Neuankömmlinge gleich selbst, während Mitarbeiterinnen der Caritas lotsten und dolmetschten. Drinnen hatten Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Rositz und Kriebitzsch ein einladendes Abendbrots-Buffet vorbereitet. Auf einem langen Tisch im Gastraum warteten Obst, Gemüse, Wurstaufschnitte und Brötchen auf die Weitgereisten. Eine Etage höher ist der Saal zu einer Lagerstatt aus Feldbetten umfunktioniert worden. Eine Erstaufnahme-Unterkunft auf Zeit.

Einige Flüchtlinge wollen weiterreisen

Manchen dient sie nur eine Nacht: Einige der Ukrainer wollen weiterreisen, haben eine Großstadt zum Ziel. Für die anderen, die bleiben wollen, haben die Gemeinden Rositz und Kriebitzsch bereits in den vergangenen drei Wochen sieben Wohnungen her- und eingerichtet, das Landratsamt mietete sie an. „Es ist großartig, wie dank der vernetzten ehrenamtlichen Strukturen hier unkompliziert Lösungen gefunden wurden“, honorierte Vize-Landrat Matthias Bergmann, der genauso wie die Bürgermeister der Gemeinden selbst vor Ort war. Der Gasthof, das wird an diesem Mittwochabend klar, ist für die Flüchtlinge nur eine kurze Zwischenstation.

Der Saal, wo sonst der Faschingsklub feiert, ist mit Feldbetten ausgestattet. Quelle: Kay Würker

Insgesamt hat sich die Zahl der im Altenburger Land angekommenen Hilfesuchenden aus der Ukraine in den zurückliegenden Tagen weiter leicht erhöht. Stand Mittwoch hat die Kreisverwaltung Kenntnis von etwas mehr als 600 Personen. 250 wurden in der Ausländerbehörde bereits registriert, hunderte weitere haben einen Termin zur Registrierung, teilte das Landratsamt mit.

Die Geflüchteten erreichen weiterhin vor allem auf privatem Wege das Altenburger Land. Zur Unterbringung der Ukrainerinnen und Ukrainer hat das Landratsamt bisher 173 Wohnungen angemietet. 40 davon sind aktuell belegt – hier wohnen 168 Personen. Weitere 14 Wohnungen seien fertig eingeräumt und könnten in Kürze ebenfalls bezogen werden.

Erstaufnahme-Einrichtungen gibt es im Altenburger Land aktuell in Zechau, Nöbdenitz, Wildenbörten, Altenburg und Schmölln. Ponitz und Treben wurden geschlossen.

Von Kay Würker