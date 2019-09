Altenburg

Der Kreisfeuerwehrverband Altenburger Land hat eine neue Attraktion für Veranstaltungen. Die Kameraden können seit Kurzem über eine mobile Soccerarena verfügen. Auf dem aufblasbaren Fußballfeld können Kleine und Große nach Herzenslust den Ball rollen lassen. „Die Firma Promobil stellt uns außerdem kostenfrei noch einen Anhänger zum Transport zur Verfügung“, berichtet Verbandsvorsitzender Andreas Hofmann. Die Arena sei nicht nur ein Höhepunkt für Kinder bei Festen, sondern mache es dem Verband möglich, in Zukunft seine sozialen Angebote zu erweitern, bei regionalen Veranstaltungen aktiver mitzuwirken und diese familienfreundlicher zu gestalten. „Auch können wir mit diesem Event-Anhänger unsere Feuerwehren, Vereine und insbesondere die Jugendfeuerwehren im Landkreis unterstützen und somit zur Nachwuchsgewinnung beitragen“, freut sich Andreas Hofmann.

25 Firmen halfen mit

Wesentlichen Anteil an der Umsetzung dieses Vorhabens haben 25 Unternehmen aus der Region, teilt der Verband mit. „Durch das Aufbringen von Werbeflächen und die damit verbundene Finanzierung durch die Firmen war diese Anschaffung möglich. Die Sponsoren unterstützten mit ihrer Hilfe ein soziales Projekt. Ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten.“

In Zukunft werde es auch möglich sein, die Soccerarena samt Hänger für Veranstaltungen zu mieten. Aus dieser Weitervermietung will der Kreisfeuerwehrverband weitere Einnahmen erzielen, die zum Beispiel in neue Projekte und in die Kofinanzierung von Förderprogrammen investiert werden.

Von OVZ