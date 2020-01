Feuerwerk der Extraklasse beim Philharmonischen Konzert

Altenburg

Eigentlich nahm sich das vergangene 5. Philharmonische Konzert des Theaters Altenburg Gera auf den ersten Blick recht belanglos aus. Zwar war für die regelmäßigen Konzertbesucher der im Zentrum des Programms stehende Romantiker Robert Schumann durchaus eine Adresse ersten Ranges. Aber das Konzert für Violoncello und Orchester op. 129 fristet in seinem Repertoire immer noch ein Randdasein.

Skepsis im Vorfeld

Dazu waren zwei Komponisten angekündigt, die so gar nicht zu den Publikumslieblingen gehören beziehungsweise deren Namen kaum oder überhaupt nicht bekannt sein dürften, denn wer hat schon einmal Musik des Franzosen Albéric Magnard gehört oder wer kennt sich im Schaffen von Hans Pfitzner aus? Insofern herrschte zu Beginn des Konzertes in der Brüderkirche kaum Vorfreude auf gern Gehörtes, sondern vielmehr eine gewisse Skepsis, ob denn diese angekündigte Musik zu Herzen gehen würde. Dazu waren ein junger, kaum bekannter Solist und ein Dirigent angesagt, der sich als Bewerber um die GMD-Position präsentierte und (noch) nicht zu den namhaften Stabführern zählt.

Gut gefüllt war die Brüderkirche zum Konzert – das Publikum zeigte sich zunächst jedoch durchaus skeptisch. Quelle: Mario Jahn

Höhepunkt der laufenden Saison

Nun, es kam ganz anders, denn dieses Konzert geriet wahrlich zu einem absoluten Höhepunkt der laufenden Saison. Das lag natürlich vor allem und in erster Linie an diesen beiden Hauptakteuren des Abends, dem erst 23-jährigen Cellisten Sebastian Fritsch und dem aus Griechenland stammenden Dirigenten Ektoras Tartanis. Diese beiden jungen Musiker lieferten ein musikalisches Feuerwerk der Extraklasse ab. Das mit technischen Schwierigkeiten nur so gespickte Violoncello-Konzert von Schumann stellte offenbar für Sebastian Fritsch überhaupt keine Hürde dar. Mit überlegenem Lächeln im Gesicht und unglaublicher Vitalität und Virtuosität strich er über die Saiten seines Instruments, kokettierte dann und wann mit dem Dirigenten oder mit der Konzertmeisterin und zeichnete die Schönheiten dieser Musik bis ins kleinste Detail perfekt nach. Eine Zugabe war da unumgänglich, dieses Mal nicht Bach, wie sonst bei den Cellisten üblich, sondern mit intimen Liebesträumen von Johannes Brahms.

Potenzieller Anwärter für GMD-Posten

Der andere Akteur des Konzertes, nämlich Ektoras Tartanis am Pult, ließ vom ersten Einsatz an keinen Zweifel aufkommen, dass er ein absolut potenzieller Anwärter auf die Nachfolge von GMD Laurent Wagner sein dürfte. Man mag ihm vielleicht eine gewisse dirigentische Show unterstellen. Doch seine Stabführung war voller musikalischer Ausstrahlung, voller Sensibilität, aber auch voller Feuer für die Schönheiten und Dramatik der Klänge von Hans Pfitzners launig daher kommenden Scherzo mit mächtig gewaltig auftrumpfenden Paukenschlägen oder für die umfangreiche Sinfonie von Albéric Magnard.

Mal listig, mal zackig: Ektoras Tartanis (r.) dirigierte das Philharmonische Konzert mit traumwandlerischer Sicherheit. Quelle: Mario Jahn

Ganz in schwarz gekleidet, aber dennoch leger ohne den konventionellen Frack, leitete er das perfekt musizierende Philharmonische Orchester, gab jeden noch so verzwickten Einsatz, agierte ohne Dirigierstab, aber nicht minder präzise, und ließ seine langen Arme mal fast listig wie eine Schlange wirken, mal bewegte er sie rhythmisch akzentuierend zackig nach rechts oder nach links, ganz wie sich das thematische Geschehen der Sinfonie Magnards entwickelte. Seine pianistischen Hände schwebten bei den elegischen Passagen fast elfenhaft dahin und formten so nachhaltig die Themen und Melodien. Dadurch geriet diese völlig unbekannte Sinfonie mit ihrem gewichtigen dritten Satz zu einem Erlebnis der besonderen Art. Nicht unerwähnt bleiben dürfen dabei die Oboe und die Posaune mit zwei umfangreichen und eindringlich dargebotenen Soli im dritten und vierten Satz dieser einmaligen Sinfonie.

Trampeln und Bravorufe

Der Konzertabend endete, wie konnte es anders sein, mit überbordendem Beifall, untermauert von mehreren Bravorufen und vehementem Trampeln. Ganz großes Kompliment an das Orchester, an den Solisten und den zutiefst beeindruckenden Dirigenten Ektoras Tartanis.

Von Felix Friedrich