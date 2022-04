Feuriger Start für die Altenburger Kinder-Uni

Altenburg

Die Wissenschaft hat’s manchmal schwer. Das galt auch für den Auftakt der Altenburger Kinder-Uni am Freitag. Das windig-kühle Wetter hielt die Gästezahl in der Kleingartenanlage „Glück auf“ sehr überschaubar. Gartenvereinschef Klaus Engelmann hatte an die Vereinslaube eingeladen, um vor allem jungen Zuschauern zu zeigen, wie im Kon-Tiki-Ofen aus Pflanzenresten Kohle hergestellt wird und wie man die gut im Blumenbeet verwenden kann. Es war die erste einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die im Rahmen der Kinder-Uni Altenburg in diesem Frühjahr stattfinden werden.

Für Engelmann, zugleich Vorsitzender der Schreberjugend Thüringen, war dieser Auftakt etwas ganz Besonderes, denn das Projekt hing mehr als zwei Jahre in der Warteschleife. „Ich bin froh, dass wir jetzt endlich loslegen können, nachdem wir coronabedingt immer wieder verschieben und umplanen mussten“, sagte er. Bereits im Februar 2020 hatte er mit seiner Idee beim Förderprogramm #selbermachen der Stadtmensch-Initiative überzeugen können und erhielt 5000 Euro Unterstützung für die Umsetzung. Engelmann ließ Studentenausweise und Urkunden drucken in der Hoffnung, diese bald an wissbegierige Mädchen und Jungen ausgeben zu können, die sich zusammen mit wechselnden Referenten spannenden Alltagsthemen widmen möchten.

Acht- bis 13-Jährige sind die Hauptzielgruppe

Mit welchen Themen sich die Kinder-Uni in den nächsten Wochen befasst, hält Engelmann bewusst offen: „Für die ersten Termine haben wir uns was überlegt, aber eigentlich ist unser Wunsch, dass wir Themen ,studieren’, die von den Acht- und 13-jährigen Teilnehmern selbst vorgeschlagen werden.“ Themenwünsche nimmt Klaus Engelmann per E-Mail an Engelmann-Klaus@t-online.de entgegen oder telefonisch unter 0170 7301911.

Weiter geht’s mit der Kinder-Uni schon am 15. April ab 14 Uhr im soziokulturellen Friseursalon „Schnitt & Schnittchen“ am Kornmarkt 10, wo Yvonne Ammer österliche Basteleien vorbereitet. Und am 19. April ab 15 Uhr können im künftigen Kreativkonsum Kriebitzsch, Hauptstraße 11a leere Konserven und Gläser bemalt und zu Mini-Gärten gestaltet werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Von Maike Steuer