Fiebermessen an Schulen im Altenburger Land: Zippel und Plötner im Disput

Altenburg

Sollte an den Schulen im Altenburger Land das Fiebermessen wieder eingeführt werden? Über diese Frage entbrannte am Wochenende ein Disput zwischen den Altenburger Landtagsabgeordneten Ralf Plötner (Linke) und Christoph Zippel ( CDU). Ab Ende April hatte es diese Maßnahme an den Eingängen aller Schulen im Landkreis bereits gegeben. Das Vorgehen war umstritten, lief Ende Juni aus. Im Frühjahr sei das Fiebermessen „noch purer Aktionismus“ gewesen, blickte Ralf Plötner jetzt in einer Pressemitteilung zurück – er finde nun aber, dass das jetzt „durchaus zur Vorbeuge dienen“ könne. Er mahnte Informationen an die Elternschaft an, ob es diese Maßnahme zum Schulstart nach den Herbstferien wieder gibt oder nicht. Im Pressegespräch mit der OVZ am vergangenen Mittwoch hatte das Landrat Uwe Melzer ( CDU) noch verneint.

Zippel äußert Unverständnis

Bei Christoph Zippel ernteten Plötners Äußerungen Unverständnis. Noch im Frühjahr habe die Linke im Landkreis ebenso wie der linke Bildungsminister Helmut Holter das Fiebermessen an den Schulen im Altenburger Land scharf kritisiert, erinnerte Zippel. „Jetzt auf einmal ist das Fiebermessen eine wichtige Vorbeugemaßnahme. Da hat sich jemand wohl ein Beispiel am Zick-Zack-Kurs Bodo Ramelows genommen“, monierte der CDU-Politiker. Zippel hatte die Temperaturmessungen im Frühjahr unterstützt, Plötner kritisierte sie als praxisuntauglich.

Von Kay Würker