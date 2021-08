Altenburg

„Das ist ein Verlust für Altenburg, den ich sehr bedaure“, sagt Christa Günther. Die Skatstädterin hat gern bei Adler eingekauft. „Mit der Kundenkarte gab es auch öfters Rabatte. Das hat sich schon gelohnt.“ Will sie das weiterhin nutzen, muss sie bald aufs Internet ausweichen oder nach Gera fahren. Denn das Haus in der Sporenstraße schließt am 23. Oktober. Die Altenburger Filiale gehört zu insgesamt rund 40, die im Rahmen des Insolvenzverfahrens der Textil-Einzelhandelskette dicht machen.

Christa Günther ist mit ihrem Bedauern nicht allein. „Es ist wirklich schade, dass Sie schließen.“ „Das hätten wir mal nicht gedacht. Wer kommt denn jetzt hier rein?“ „Wieder ist etwas zu, und Sie verlieren auch noch Ihren Job.“ Das hören die Verkäuferinnen, vor allem an der Kasse, derzeit oft.

Kritische Stimmen aus der Kundschaft

Doch es gibt auch andere Stimmen, die allerdings in der Zeitung lieber namenlos bleiben wollen. „Bei dem Angebot, nee, dem muss man keine Träne nachweinen“, sagt eine junge Mutter. „Schauen Sie sich doch um. Für den Einkauf ist das eine tote Stadt“, meint eine Mittfünfzigerin noch drastischer. Und auch eine 70-jährige Altenburgerin, die eigentlich zur absoluten Zielgruppe von Adler gehört, sagt deutlich: „Wenn man in die Filialen in anderen Städten geht, dann findet man ein viel besseres Angebot mit zahlreichen namhaften Marken. Bei C&A war es damals genauso. Nach Altenburg kommt nur noch der Schrott.“

Rabattschlacht zieht viele Kunden an

Es ist kein Geheimnis, dass der Umsatz in der Skatstadt seit der Eröffnung 2011 nicht den Erwartungen der Unternehmensführung entsprach. Als fatale Folge wurde das Angebot immer weiter ausgedünnt, verlor die Altenburger Filiale immer mehr an Attraktivität. So viele Kunden wie dieser Tage jedenfalls hat sie lange nicht gesehen. Zwar gibt es noch keinen Ausverkauf, doch die Rabattschlacht hat längst begonnen. Bis zum Sonnabend waren zwischen 30 und 50 Prozent Nachlass drin, je nachdem wie viele Teile man kaufte. Mit besagter Kundenkarte gab’s den gesamten Einkauf zum halben Preis. Es dürfte bis Ende Oktober nicht die letzte Offerte dieser Art gewesen sein.

„Um die Zukunftsfähigkeit des Konzerns zu sichern, ist die Schließung einiger Standorte in Deutschland leider unvermeidlich. Hiervon ist auch der Modemarkt in Altenburg mit elf Mitarbeiterinnen betroffen“, so Peter Dietz, in der Adler-Zentrale in Haibach bei Aschaffenburg zuständig für Unternehmenskommunikation. Es sei aber gelungen, insgesamt mehr als 2600 Arbeitsplätze und über 130 Standorte zu retten. Angestrebt werde, das Insolvenzverfahren bereits bis Ende August zu beenden.

Altenburg nützt dies leider nichts. Die Stadt verliert ihr größtes Zugpferd und die Sporenstraße so langsam, aber sicher ihr Gesicht als Einkaufsstraße. Wo bis vor kurzem Blumen verkauft wurden, soll ein mietbarer Veranstaltungsraum entstehen. Sechs weitere Ladenlokale – einst ausgefallene Geschenkartikel gleich in zwei Läden, Rundfunk und Fernsehen, Fleischerei mit Imbiss, Obst und Gemüse sowie Mobilfunk – stehen komplett leer. Einem solchen Schicksal drohen nun weitere 2400 Quadratmeter anheim zu fallen.

Drei Fragen an ... Ulrich Fischer, Geschäftsführer Modehaus Fischer Die Altenburger Filiale Ihres Modehauses befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft von Adler in der Sporenstraße. Wie sehen Sie die Schließung? Wir finden es natürlich schade, dass die Firma Adler den Standort in Altenburg aufgibt. Wir sind darüber überrascht, weil wir Altenburg als starken Standort mit sehr guten Entwicklungschancen für die Zukunft sehen. Wir hoffen, dass sich schnell ein qualitativ hochwertiger Mieter für diese Fläche findet. Hat das Aus von Adler Auswirkungen auf Ihr eigenes Geschäft in der Skatstadt? Die Innenstadt von Altenburg halten wir heute mit ihrem vielfältigen Angebot für sehr attraktiv. Wir sehen keine Auswirkungen für uns. Werden Sie eventuell an Ihrem Konzept oder Angebot in Altenburg etwas ändern? Wir sind immer auf der Suche nach den neuesten Trends und Marken für unsere Gäste. In unseren Fashionabteilungen für Damen, Herren und Wäsche glauben wir, unseren Gästen ein richtig gutes Angebot zu präsentieren. An unserem Grundkonzept „Mein Fischer“, in dem wir für Servicefreude, Dienstleistungsmentalität und Beratungskompetenz stehen, werden wir natürlich nichts ändern.

„Ja, das ist sehr bedauerlich für die Stadt, aber wir verfügen leider über keinerlei Einflussmöglichkeiten“, erklärt Oberbürgermeister André Neumann (CDU). Allerdings habe das im konkreten Fall nicht nur etwas mit der Insolvenz zu tun. Bei Adler sei schon 2018 und damit weit vor Corona eine Strategie zu Filialschließungen im Gespräch gewesen. „Und wir haben eine Filiale, die mit einem Ablaufdatum versehen ist. Der Mietvertrag endet am 31. Oktober 2021. Da muss man nichts mehr tun, den lässt man einfach auslaufen.“

Suche nach neuem Nutzer

Es sei immer schade, wenn jemand eine solch große Fläche in der Innenstadt betreibt und geht, so Neumann weiter. „Eigentümer und Verwalter sind im Hintergrund aber ganz intensiv auf der Suche nach einem Nachmieter. Vielleicht ist es ja auch eine Chance, dass jemand Neues kommt, der die Menschen anzieht, der eine Bereicherung ist.“ Die Stadtverwaltung jedenfalls sei im Gespräch mit dem Verwalter und werde die Bemühungen unterstützen. OVZ-Informationen zufolge ist dies eine Verwaltungs GmbH mit Sitz in Halle. Eigentümer des Gebäudes, das C&A 1992/93 bauen ließ, sollen inzwischen russische Geschäftsleute sein.

Unterstützung bei der Neuvermietung sagt auch der Vorsitzende des Altenburger Gewerbevereins, Björn Petersen, zu. Hauptsache, das Haus bleibe nicht leer. Er könne sich auch eine kleinteilige Vermietung mit mehreren unterschiedlichen Geschäften ähnlich den Arkaden in anderen Städten vorstellen. „Doch wirklich Einfluss haben auch wir nicht.“

