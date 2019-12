Altenburg

Akute Platznot, kein Aufzug, mangelhafte Klimatechnik: Das Lindenau-Museum beherbergt eine wertvolle Sammlung, doch das Gebäude genügt dem Anspruch eines modernen Kunstmuseums seit Jahrzehnten nicht mehr. Am Neujahrstag können Besucher ein letztes Mal einen Blick auf die frühitalienischen Tafelbilder werfen. Um 15 Uhr findet eine Abschiedsführung mit Direktor Roland Krischke statt.„Still ist’s im Museumssaal“ lautet die Überschrift. Danach schließt das Haus in Altenburg für die langersehnte Generalsanierung. Am 1. April 2023 soll es mit einer neu konzipierten Dauerausstellung wiedereröffnet werden.

Warum wird das Museum geschlossen?

Das Gebäude muss dringend saniert werden: Die Beleuchtung ist veraltet, es gibt keine zeitgemäße Klimatechnik und nicht einmal einen Aufzug. Das ist fatal für die Kunstwerke und verwehrt dem Haus kostbare Leihgaben; auch ältere Besucher sowie Mitarbeiter, die Gemälde, Kisten und Stühle über mehrere Etagen schleppen müssen, leiden darunter. Durch die stetige Erweiterung der Sammlungen platzt das Gebäude zudem aus allen Nähten. „Wir haben hier seit Jahrzehnten einen unhaltbaren Zustand“, sagt Museumsdirektor Roland Krischke. Deshalb soll das Haus im Marstall eine zweite Dependance erhalten.

Wie viel kostet das Projekt?

Für die Sanierung und Erweiterung des Lindenau-Museums sind insgesamt 48 Millionen Euro veranschlagt. Die Hälfte der Summe zahlt der Bund, die andere Hälfte das Land Thüringen und zu einem kleinen Anteil auch der Landkreis als Träger des Hauses.

Was passiert mit den Sammlungen?

Bevor die Bauarbeiter anrücken, wird das Museum bis April komplett geräumt. Dazu werden 1200 Gemälde, 400 antike Vasen, 50 000 Arbeiten auf Papier, zahlreiche Gipsabgüsse, -reliefs und Architekturmodelle sowie 100 Plastiken, 2200 Bände der historischen Kunstbibliothek des Museumsstifters und die Forschungsbibliothek mit 35 000 Büchern ausgelagert. Ein Teil kommt in einem Interim im Altenburger City Center (ACC) unter, die anderen Stücke in einem Depot in Meiningens.

Sind die Kunstwerke dann noch zu sehen?

Im Interim im ACC wird ab Sommer eine kleine Ausstellung zu sehen sein. Sie wird vorrangig auf die Belange der Museumspädagogik ausgerichtet. Die Altenburger Schätze werden zudem Ausstellungen andernorts bereichern. Laut Krischke können ab Februar Kunstliebhaber in Saarbrücken viele der frühitalienischen Tafelbilder bestaunen, später werden sie in Chemnitz zu sehen sein. Leihgaben gehen auch nach Lissabon und Amsterdam.

Welche Bedeutung hat das Museum im bundesweiten Vergleich?

Das Lindenau-Museum hat laut dem Blaubuch kultureller Leuchttürme in Ostdeutschland dank seiner Sammlung von frühitalienischen Tafelbildern internationalen Rang. Daneben finden sich antike Keramik und Gipsabgüssen bedeutenden Plastiken auch eine große grafische Sammlung sowie Gemälde der Klassischen Moderne und Gegenwart im Fundus. Zudem beherbergt das Haus eine der größten Sammlungen zu Gerhard Altenbourg (1926-1989).

