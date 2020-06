Flickenteppich bei Öffnungszeiten

Altenburg

Kaum eine Sache ist in den zurückliegenden 25 Jahren in Altenburg so hart, kontrovers und wiederkehrend diskutiert worden wie verlängerte und einheitliche Öffnungszeiten in der City. Diesem Thema kann nicht mal die vermaledeite Debatte um den Marktbrunnen das Wasser reichen. Zig Initiativen der inzwischen von der Bildfläche verschwundenen Werbegemeinschaft, Hilfe oder manchmal auch Druck aus dem Rathaus, mehrere öffentlichkeitswirksame Aktionen – nichts von alledem war letztendlich von Erfolg gekrönt. Zu schnell warfen die Geschäftsleute die Flinte wieder ins Korn, wenn die Erfolge, sprich die Kunden, ausblieben. Nur ganz wenige hielten durch und haben abends länger als bis 18 Uhr und samstags bis 16 Uhr geöffnet. Die Kommentare fielen entsprechend aus.

OVZ-Autorin Ellen Paul. Quelle: Mario Jahn

Anzeige

Und nun das: Die Altenburger Innenstadt-Geschäfte offerieren nach dem Lockdown bei den Öffnungszeiten einen Flickenteppich sondergleichen. Keiner weiß mehr, wenn er gezielt in die Stadt geht, ob der von ihm angesteuerte Laden gerade geöffnet hat. Das ist alles andere als kundenfreundlich. Und dennoch sollte jeder mit Kritik sehr zurückhaltend sein. Denn so mancher Händler dürfte aktuell ums Überleben kämpfen. Das steht an keinem Zettel an der Tür und wird allenfalls hinter vorgehaltener Hand eingeräumt.

Weitere LVZ+ Artikel

Das Konsumverhalten hat sich geändert und noch lange nicht wieder das Niveau vor Corona erreicht. Hinzu kommen die Verantwortung, die jeder Inhaber für die Gesundheit seiner Mitarbeiter und Kunden trägt, sowie ein hoher finanzieller und bürokratischer Aufwand angesichts der strengen Hygieneregeln. Schön, dass das Rathaus hier hilft und Entgegenkommen zeigt, etwa bei der Erweiterung der Freisitzfläche zu gleichen Konditionen.

Nach einer hoffentlich eintretenden Besserung der Situation sollte der Gewerbeverein wieder zu einer möglichst einheitlichen Öffnungszeit animieren und mit publikumswirksamen Aktionen punkten. Bis dahin hilft von Seiten der Kunden nur Verständnis und trotz aller Widrigkeiten der Kauf beim Händler vor Ort statt beim Internet-Giganten.

Von Ellen Paul