Florierender Drogenhandel: Amtsgericht Altenburg spricht Asylbewerber schuldig

Altenburg

Am Ende bringen Chatprotokolle den Durchbruch. Aus den Nachrichten, die Ghali N. mit einer Reihe bekannter Altenburger Konsumenten getauscht hat, wird klar: Der Libyer hat ab Herbst 2020 bis zu seiner Festnahme im Juni 2021 mit Drogen gehandelt. Wegen der Deals mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilte ihn das Altenburger Schöffengericht unter Leitung von Richter Peter Osin jüngst zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten.

Gericht setzt Strafe zur Bewährung aus – mit Auflagen

Doch der 31-Jährige hat Glück. Denn Richter Osin setzt die Strafe auf drei Jahre zur Bewährung aus. Und das, obwohl das Vorstrafenregister des Geflüchteten seit seiner Ankunft in Deutschland anno 2019 bereits fünf Einträge wegen Diebstahls, Nötigung und Bedrohung aufweist – und weitere Verfahren gegen ihn laufen. Aber er sei „vorher noch nie durch Drogendelikte in Erscheinung getreten“, begründete der Richter die Entscheidung. Ebenso habe man sein Teilgeständnis und die Untersuchungshaft berücksichtigt, die „sichtlich Eindruck auf N. gemacht“ habe.

Darüber hinaus darf der Libyer ein Jahr keine illegalen Drogen nehmen, was er durch regelmäßige Urintests zulasten der Staatskasse nachweisen muss. Zudem muss er monatlich an einer Suchtberatung teilnehmen und 70 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Den Haftbefehl hebt Richter Osin auf, wodurch N. den Gerichtssaal als freier Mann verlässt. „Ich möchte mich von all diesen Menschen entfernen und ein normales Leben führen“, sagt der geduldete Asylbewerber, der sich nun um eine Arbeitserlaubnis und einen Job kümmern will. Zunächst kehrt er aber dorthin zurück, wo alles begann – in die Schmöllner Flüchtlingsunterkunft.

Ghali N. wird in Handschellen in den Gerichtssaal geführt, verlässt ihn aber als freier Mann. Quelle: Thomas Haegeler

Richter: „Nicht bloß kleine Verkäufe“

Im Asylbewerberheim lernt N. vor etwa zwei Jahren einen anderen Geflüchteten kennen, der die Strippen beim Drogenhandel gezogen haben soll, aber seit Monaten abgetaucht ist. „Ich war nicht der Einzige, der das im Heim gemacht hat“, sagte der Angeklagte bei einer früheren Verhandlung. Dass der 31-Jährige nur ein kleines Licht war, glaubte das Schöffengericht nach der Lektüre der Chats aber nicht, „weil es mehrere Leute gab, die bei N. Drogen bestellt haben“, erklärt Richter Osin. „Es war auch kein Hintermann ersichtlich.“ Vielmehr habe der Angeklagte „alles selbst koordiniert“ und „konnte Rabatte einräumen“, was nach Beschwerden über die Qualität genauso vorkam wie Umtauschangebote. Zudem habe es sich ab Mai 2021 „nicht bloß um kleine Verkäufe“ gehandelt, „sondern auch um größere Mengen“.

Auf die Spur kommen die Ermittler den Dealern im November 2020 durch einen im Zug nach Gera vergessenen Rucksack. Inhalt: 100 Gramm Marihuana und ein Ausweis. Während der Besitzer des Ausweises der Abgetauchte sein soll, gehören die Fingerabdrücke auf der Drogen-Tüte Ghali N. Das Gras, das sein gesondert verfolgter Komplize zuvor in Leipzig gekauft hat, gehört beiden zur Hälfte. Fortan steht das Duo im Fokus von Polizei und Staatsanwaltschaft, die im Juni des Vorjahres eine Durchsuchung anordnet.

Verteidiger lobt „faires Verfahren“

Während die Polizei in der Asylunterkunft weder den Komplizen noch Drogen findet, landet man in der Wohnung des inzwischen in Altenburg lebenden Angeklagten einen Volltreffer. Hier finden die Beamten knapp 600 Gramm Marihuana, 21 Ecstasy-Tabletten, 300 Euro in bar und mehrere Feinwaagen. Die Handschellen klicken. „Die ganzen Chatprotokolle deuten darauf hin, dass mit den 600 Gramm gehandelt werden sollte“, sagt Staatsanwältin von Kempis und fordert eine Gesamtstrafe von einem Jahr und sieben Monaten. Weil auch sie für Bewährung und die Aufhebung des Haftbefehls plädiert, sieht Verteidiger Udo Freier „ein faires Verfahren“ und hält ein Jahr und drei Monate für ausreichend.

Richter Osin entscheidet sich für die Mitte und folgt mit den übrigen Auflagen der Staatsanwältin, die auch Anwalt Freier für sinnvoll hält. Daher wundert es wenig, das alle auf Rechtsmittel verzichten, weswegen das Urteil bereits rechtskräftig ist.

Von Thomas Haegeler