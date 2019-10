Flotte Pilotinnen, fantastische Spiele: Altenburg ist in Leipzig messefein

Leipzig/Altenburg

Die Leipziger Messe ist aktuell ein großes Spielzimmer – und das Altenburger Land findet sich mittendrin, mit Überfliegern und atemberaubenden Fantasiewelten.

Für Letztgenannte ist die Altenburger Spielkartenfabrik zuständig. In der Spielewelt der Messe Modell–Hobby–Spiel finden sich zahlreiche Kreationen von ASS Altenburger, umlagert vom abenteuerlustigen Publikum. Diverse Karten- und Brettspiele füllen die Tische, darunter auch das Legespiel „ Isle of Skye“, das von den Altenburgern vertrieben wird.

In der Spielewelt hat ASS Altenburger seinen großen Auftritt – unter anderem mit „Isle of Skye“ aus dem Look-out-Verlag, das von den Altenburgern vertrieben wird. Quelle: Mario Jahn

In Halle 5, Stand H50, präsentiert sich die Flugwelt Altenburg-Nobitz. Die Vereinsleute sind zum wiederholten Mal vor Ort, zeigen Flugzeugmodelle, einen Höhenanzug für Piloten und einen aufgeschnittenen Boxermotor aus einer Cessna. Außerdem werben sie am Infostand fürs Altenburger Land. Die Nobitzer müssen für die Ausstellungsfläche nichts zahlen, weil ihr Auftritt nicht gewerblich ist und sie die Schau bereichern. Was auch dieses Jahr wieder gut klappt: „Die Papp-Doppeldecker, die die Kinder bei uns basteln und bemalen können, sind der Renner“, berichtet Patrick Nieswand vom Verein. Und macht schon kräftig Werbung fürs nächste Event: „ Flugwelt bei Nacht“ am 26. Oktober ab 18 Uhr.

Messespaß noch bis Sonntag

Ansonsten bietet die Modell–Hobby–Spiel noch bis Sonntagreichlich Adrenalin-Schübe. Etwa in der neuen Themenwelt Funsport Park mit Skateboarding, Scootering, BMX und Slacklining. Kreative Besucher können sich zum Beispiel in der meditativen Art des Zeichnens ausprobieren. Und auch allerlei Miniaturen von dampfenden Loks bis hin zu Trucks und Schiffen sind wieder zu sehen.

Öffnungszeiten und Preise

Die 24. Auflage der Messe Modell–Hobby–Spiel läuft noch bis zum morgigen Sonntag.Die Öffnungszeiten: am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.Das Tagesticket kostet am Sonnabend 15 Euro, am Sonntag sind 14 Euro zu zahlen. Das ermäßigte Tagesticket ist für 9,90 Euro erhältlich. Die Kindertageskarte für Kids von sechs bis zwölf Jahre gibt es für fünf Euro. Die Dauerkarte kostet 29 Euro. Die Gruppenkarte (ab zehn Personen) wird für 9,90 Euro pro Person angeboten. Weitere Informationen finden Fans der Freizeitmesse im Internet unter www.modell-hobby-spiel.de.

