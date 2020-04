Flotter Poker um Zillionen – und die Angst vorm Börsenschwein

Altenburg

„Geld regiert die Welt. Haste Geld, biste was, haste kein’s, willste das“, heißt es geflügelt. Interessant ist dabei die Frage, wer zum Leben tatsächlich wie viel Geld braucht. Und: Wovon unser Bedarf dann doch abhängt. Es gibt Menschen, die diese Formel berechnen und vorzugsweise den anderen sagen, mit wie viel – oder wenig – sie durch den Monat kommen können und sollen. Und es gibt Leute, die den eigenen Bedarf für sich schon mal grundlegend höher ansetzen. Das richtige Maß scheint offenbar ganz unterschiedlich bemessen zu sein. Vielen bleibt da nur übrig, den Traum vom großen Geld zu träumen – oder ihn zu spielen.

Regeln sind schnell verständlich

Spieleberaterin Gabriele Orymek Quelle: OVZ

Möglich ist das in „Big Money“, das tatsächlich von jedem, auch ohne große Spielerfahrung, gespielt werden kann und das einem dabei sogar ganze Zillionen von (Spiel-)Geld beschert.

Anzeige

Zum Spiel gehören ein kleiner Spielplan, Karten und Würfel. Der Spielplan in der Tischmitte zeigt stets alle Möglichkeiten auf einen Blick. Da ist der Stapel mit den tollen Kartengebäuden – Wer hätte nicht gern eine private Trauminsel oder ein eigenes Filmstudio? –, die der Spieler später kaufen kann. Da ist der offene Markt mit den Kartengebäuden, die man bereits jetzt kaufen kann. Und da ist der Stapel vom bösen Börsenschwein, sprich: die negativen Börsen-Ereignisse, die das spielerische Geld-Konstrukt ganz schnell platzen lassen können.

Weitere LVZ+ Artikel

Würfelglück vergrößert das eigene Vermögen

Und wie komm man nun an das alles? Über die Würfel. Genau fünf davon liegen samt Würfelbecher bei. Ziel ist es, mit drei Würfen das maximal beste Ergebnis zu erzielen und so den meisten Zaster abzugreifen. Ich erhalte etwa für zwei gleiche Zahlen fünf Zillionen, für fünf Gleiche sind es bereits 30 Zillionen. Nicht schlecht, oder? Paare, Straßen, Full House – man kennt die weiteren Kombinationen schon lange von Kniffel. Der Durchblick fällt nicht schwer.

Bis zu fünf Spieler können bei „Big Money“ gleichzeitig mitmachen. Quelle: Mario Jahn

Wichtig ist daneben noch der Branchenwürfel. Seine Farbe ermöglicht allen gleichfarbigen Gebäuden, die vor den Spielern ausliegen, die Ausschüttung einer guten Dividende in Form von Moneten. Hat man so genug Kohle gescheffelt, geht es ans einkaufen: Man kauft stetig weitere Gebäudekarten, die man vor sich platziert und von denen man hofft, dass sie Geld einbringen – möglichst viel Geld.

Alle haben Angst vorm schwarzen Börsenschwein

Doch leider ist das Leben kein Ponyhof und auch dieses Spiel hat seine Schattenseiten. Die kommen als schwarzes Börsenschwein auf dem Branchenwürfel daher. Wird das geworfen, kommt die Börse, will Geld und macht Gebäude platt. Keine Frage, ihr Beliebtheitswert ist eher unterirdisch. Dafür spült sie das Geld wieder zurück in die Bank. Und von der holt man es sich einfach wieder – bis es nichts mehr gibt. Dann ist Schluss und gewonnen hat, man ahnt es schon, der Spieler mit den meisten Zillionen. Und die anderen? Nun, in einer gelungenen Spielerunde gewinnen eigentlich alle, denn ein paar Minuten Spaß am Tag tun dem Geiste gut.

Das Würfelspiel „Big Money“ Spieltyp: Würfelspiel Empfohlenes Alter: ab 8 Jahren Spieler: 2 – 5 Spieldauer: ca. 45 Minuten Verlag: Ravensburger Erscheinungsjahr: 2019 Preis: 20 bis 25 Euro

Von Gabriele Orymek