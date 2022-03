Altenburg

Der große Ansturm Geflüchteter aus der Ukraine aufs Altenburger Land ist bislang ausgeblieben. Auch an diesem Montag war noch keiner der Busse in Sicht, die Mitte des Monats vom Landesverwaltungsamt im Zwei-Tages-Rhythmus angekündigt worden waren.

Warum das möglicherweise so ist, dazu äußerte sich Ende vergangener Woche Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) in einer Wortmeldung über den Kurznachrichtendienst Twitter. „Ländlicher Raum + 25 % AfD = nicht mal Flüchtende aus Kriegsgebieten wollen dahin.“ Hinzu komme „eine bei der Verteilung versagende Bundesregierung“. Ärztemangel, schlechte Verkehrsanbindung – „das war mit ländlicher Raum gemeint“, bestätigte der Rathauschef später in Reaktion auf den Post einer Twitterin.

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann twitterte eine Gleichung in Anbetracht der Fluchtbewegung aus der Ukraine. Quelle: LVZ

Die erwarteten Busse bleiben aus

Neumann attestiert in seinem Tweet ein nach außen wirkendes Gesamtbild aus vermeintlichen strukturellen Defiziten und markantem Wählerverhalten – und führt das als eine Ursache für die nur zögerliche Inanspruchnahme lokaler Hilfsangebote an. „Helfer und geschaffene Infrastruktur warten so vergebens auf die Ukrainerinnen und Ukrainer“, konstatierte der Rathauschef.

Bei Twitter erntete Neumann einige Zweifel an der aufgestellten Gleichung. Er habe auf ein generelles Problem des ländlichen Raums in Thüringen und Sachsen hinweisen wollen, erklärte Neumann am Montag auf LVZ-Anfrage. „Der Tweet soll zur Diskussion anregen, welche Außenwirkung wir auf potenzielle Zuwanderinnen und Zuwanderer haben.“

Neumann: „Abgelehnte Jobangebote mit Verweis auf AfD“

Es gehe ihm dabei nicht nur ums Altenburger Land und nicht nur um Flüchtlinge aus der Ukraine. „Ich habe bereits mehrfach erlebt, dass Jobangebote – auch im öffentlichen Dienst – mit Verweis auf AfD und Pegida abgelehnt wurden, nachdem die potenziellen Bewerber sich im Internet mit Thüringen und Sachsen beschäftigt hatten. Dabei spielt auch eine Rolle, wie sich die AfD gegenüber Zuwanderern positioniert.“ Die ausbleibende Ankunft von Bussen mit Ukrainern sei ein weiteres Beispiel für die Folgewirkung.

„Wir müssen uns bewusst werden, wie der ländliche Raum in Thüringen und Sachsen auf Zuwanderer wirkt – und etwas gegen dieses Negativ-Image tun, wenn wir in Zukunft in der Pflege, Gastronomie und anderen Bereichen mit Arbeitskräftemangel genug Bewerber haben wollen“, sagte Neumann. Die Bundesregierung könne sich in der aktuellen Situation positiv einbringen, „indem sie über die Vorteile der ländlichen Region aufklärt. Eine Region, die sich durchaus ins Herz schließen lässt, wenn man sie richtig kennengelernt hat.“

Wie berichtet, hat sich das Altenburger Land Mitte des Monats auf etwa 300 neu ankommende Flüchtlinge pro Woche eingestellt. Ausschlaggebend für diese Prognose waren die Zahlen eintreffender Frauen und Kinder aus dem Kriegsgebiet an den großen deutschen Bahnhöfen, von wo aus die Geflüchteten mit Bussen in der Republik verteilt werden. So lange jedoch die Flüchtlinge nicht registriert sind und keine Sozialleistungen erhalten, dürfen sie ihren Aufenthaltsort im Land frei bestimmen.

AfD und Brandner bei Bundestagswahl vorn

Zur Bundestagswahl im September vergangenen Jahres machten im Wahlkreis 194 Gera-Greiz-Altenburger Land 28,1 Prozent der Wähler ihr Zweitstimmenkreuz bei der AfD, deutlich mehr als bei anderen Parteien. Bei den Erststimmen siegte der AfD-Direktkandidat Stephan Brandner.

Der reagierte nun auf Neumanns Tweet, gab verbal Kontra: Der Zustand Altenburgs, der die Stadt auch für Zuwanderer unattraktiv mache, sei „wohl kaum auf die Bürger zurückzuführen, die die Alternative für Deutschland wählten, sondern ganz offensichtlich auf das Versagen des Oberbürgermeisters“, schrieb Brandner. Aus Sicht des AfD-Politikers verfalle Altenburg zunehmend und biete zu wenig Angebote für die Bürger. „Anstatt die Schuld auf andere zu schieben, sollte Neumann sich an die eigene Nase fassen, vom Twitter-Sofa aufstehen und für die Stadt aktiv werden.“

Von Kay Würker