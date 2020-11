Flucht mit Bleifuß: Autofahrer entzieht sich Polizeikontrolle in Gerstenberg

Gerstenberg

Statt für eine Polizeikontrolle anzuhalten, trat am späten Mittwochabend in Gerstenberg ein Autofahrer aufs Gaspedal und fuhr der Polizei in Richtung Oberzetscha davon. Die Beamten entdeckten den Wagen letztlich auf einem Feldweg zwischen Oberzetscha und Rautenberg – jedoch ohne Insassen. Die ließen sich auch nicht mit Hilfe eines Polizeihundes aufspüren. Dafür lagen im Auto etwa 100 Meter Kupferkabel.

Im Rahmen der weiter laufenden Ermittlungen bittet die Polizei nun um sachdienliche Hinweise (Tel.: 03447/4710)

