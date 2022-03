Meuselwitz

Irina Strey ist noch immer völlig aufgelöst. Mehrfach unterbricht sie das Gespräch, kann die Tränen nicht zurückhalten, findet nur schwer die passenden Worte. Zu sehr nimmt die gebürtige Ukrainerin die Situation in ihrer Heimat mit. Vor allem aber das am zurückliegenden Wochenende Erlebte, als sie ihre betagten Eltern gemeinsam mit ihrem Mann unter unglaublichen Bedingungen zu sich nach Meuselwitz holte.

Für Eltern kam nicht infrage, dauerhaft nach Deutschland zu gehen

„Wir haben solche Angst gehabt, dass meine Eltern womöglich ohne Strom, Heizung und Wasser in ihrem kleinen Haus sitzen, wenn es Bombardements geben sollte. Deshalb haben wir entschieden, sie da rauszuholen“, erzählt die 46-Jährige. Irina stammt aus einem kleinen Ort rund 80 Kilometer entfernt von Lwiw (Lemberg). Der Liebe wegen hat es sie 2006 in die Schnauderstadt verschlagen, wo ihr Mann Uwe eine kleine Baufirma betreibt. Die junge Frau ist schnell heimisch geworden, hat sich 2010 in einer Umschulung zur Steuerfachgehilfin ausbilden lassen und in einer Altenburger Steuerberatungsfirma Arbeit gefunden. Die Eltern haben Tochter, Schwiegersohn und Enkel regelmäßig in Meuselwitz besucht. „Doch meist nur einige Tage, dann wollten sie wieder nach Hause. Nach Deutschland zu gehen, kam für sie nicht infrage. Einen alten Baum verpflanzt man eben nicht. Doch jetzt hatten wir keine andere Wahl“, sagt Irina.

Fahrzeuge aus vielen Ländern am Grenzübergang

Am Freitag früh sind sie losgefahren, 950 Kilometer nonstop bis zur polnisch-ukrainischen Grenze, zum Grenzübergang Medyka. Doch als das Ehepaar gegen 20.30 Uhr dort ankam, wurde es von der Polizei gestoppt und angewiesen, auf einem großen Parkplatz zu warten – wie Hunderte andere auch. Da standen sogar Fahrzeuge aus Großbritannien oder den Niederlanden. Alle wollten Familienangehörige aus der Hölle des Krieges holen. Eine Unterkunft fanden Streys nicht, denn alle Hotels, Pensionen oder Privatunterkünfte auf polnischer Seite waren den Flüchtlingen vorbehalten, die nicht abgeholt wurden und folglich überhaupt nicht wussten, wie es weitergehen soll. Also übernachteten sie im Auto.

Die letzten 16 Kilometer bis zur Grenze zu Fuß

Das war zwar unbequem und an Schlaf ohnehin nicht wirklich zu denken, aber kein Vergleich mit der Situation der Eltern. Irinas Cousin hatte sie mit dem Auto zur Grenze gebracht, doch die letzten 16 Kilometer mussten die 75-Jährige und ihr 77-jähriger Ehemann mit ihren Koffern, in denen das Notdürftigste gepackt war, zu Fuß bewältigen. Es gab kein Vorwärtskommen im kilometerlangen Stau. Der Cousin fuhr wieder zurück, denn Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren dürfen die Ukraine aktuell bekanntlich nicht verlassen. 33 Stunden mussten die Eltern auf Koffern sitzend in der Kälte ausharren, bis sie es endlich auf den Parkplatz auf der anderen Seite der Grenze geschafft hatten. „Schrecklich. Sie waren komplett durchgefroren.“ Weinend lag sich die Familie am Sonnabendnachmittag in den Armen.

„Doch wir, vor allem aber die ankommenden Flüchtlinge haben in diesen unendlich langen Stunden eine überwältigende Hilfsbereitschaft der Polinnen und Polen erfahren. Das war einfach Wahnsinn. Sie brachten Essen und Trinken, halfen, wo sie konnten. Ich kann gar nicht sagen, wie unendlich dankbar alle dafür waren“, so die Meuselwitzerin unter Tränen.

Gedanken sind in der Heimat

Seit dem späten Sonntagnachmittag haben Maria und Jaroslaw bei der Familie ihrer Tochter erst einmal ein neues Zuhause gefunden. Doch ihre Gedanken sind trotzdem unablässig bei ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten, die zurückgeblieben sind. „Ja, sie sind in Sicherheit, aber sie machen sie weiterhin große Sorgen“, weiß Irina Strey.

Am Sonnabend in der Nacht, hat man der Tochter erzählt, sei ein nur zwölf Kilometer von ihrer Heimatstadt entfernter ehemaliger kleiner Armeestützpunkt bombardiert worden. Die Menschen mussten in Bunkern Schutz suchen.

Von Ellen Paul