Flugplatzchef von Nobitz will umstrittene Baumfällungen fortsetzen

Nobitz

Der Ärger über Baumfällungen und Rückschnitte in den Ein- und Ausflugschneisen für den Flugplatz Nobitz bekommt genau ein Jahr später eine Neuauflage. Flugplatzchef Frank Hartmann hat erneut Schreiben an Eigentümer verschickt, worin die Rede von Hindernissen auf den Grundstücken ist, die zurückgeschnitten oder gefällt werden müssen. Hartmann nahm darin Bezug auf Schreiben, die er deswegen bereits im Dezember 2018 verschickt hatte.

Dies hatte bei den Adressaten für Unmut gesorgt, weil der Flugplatzchef Konsequenzen angedroht hatte. Er gehe davon aus, dass die Eigentümer die Einkürzung selbst veranlassen werden. Andernfalls werde die zuständige Landesluftfahrtbehörde eine Ersatzvornahme und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren veranlassen.

In den rot gekennzeichneten Anflugsektoren für den Nobitzer Flugplatz müssen bestimmte Flughindernisse beseitigt werden, wenn diese die Sicherheit gefährden. Für den Flugplatz sind dies an etlichen Stellen,wie zum Beispiel in Oberleupten, auch Bäume auf Privatgrundstücken. Quelle: Patrick Moye

Weniger betroffene Grundstücke als 2018

Diese Drohungen finden sich in den aktuellen Schreiben nicht wieder, deren Tonfall auch entschieden freundlicher gehalten ist als in jenen von vor einem Jahr. So erklärt der Geschäftsführer, dass man ja bereits angeboten habe, „dass wir den Rückschnitt oder die Fällung veranlassen“ und daher noch im Dezember die Hindernisbeseitigung auf dem Grundstück vornehmen möchte.

Auch die Anzahl der betroffenen Grundstücke hat sich im Vergleich zum Dezember 2018 um ein Drittel verringert, da in der Anflugrichtung 04 keine Hindernisse mehr festgestellt wurden, erklärte Hartmann auf eine OVZ-Anfrage. Unbeantwortet ließ er, wie viele Bäume auf wie vielen Grundstücken gefällt werden sollen.

Widersprüche bei Kostenübernahme

Unklar bleibt ebenso, wer zahlt. Das Landesverwaltungsamt Weimar hatte im Februar betont, dass die Übernahme der Kosten für Abholzung und Entsorgung mit dem Flugplatzbetreiber abgesprochen sei. Hartmann dagegen erklärte am Freitag, dass die Kosten der Rückschnitte „grundsätzlich bei den Betroffenen“ lägen. Hiervon ausgenommen seien jene Grundstückseigentümer, welche sich mit dem Flugplatz einvernehmlich anderweitig geeinigt haben. Ansonsten könnten betroffene Grundstückseigentümer eine Entschädigung auf gesetzlicher Grundlage beantragen.

Der Flugplatz hatte in seinem jüngst vom Kreistag verabschiedeten Wirtschaftsplan für dieses Jahr 5000 Euro für die sogenannte Hindernisbeseitigung eingestellt. 2020 sind dafür sogar 30 000 Euro vorgesehen.

Ergebnisse der Gutachten unbekannt

Nach wie vor bleibt offen, auf Grund welcher Bewertung Bäume im Sinne der Flugsicherheit überhaupt gefällt oder gestutzt werden müssen. Der Flugplatzchef beruft sich in seinem jüngsten Schreiben auf eine turnusmäßige Hindernisvermessung und eine nochmalige sachverständige Begutachtung.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind nicht bekannt. Hartmann teilte diese der OVZ trotz Anfrage nicht mit. „Der Gutachterpool wurde von der Landesluftfahrtbehörde vorgegeben“, erklärte er.

Betroffener schreibt an Landrat

Jörg Schneider, einer der betroffenen Grundstücksbesitzer, zweifelt solche Gutachten zumindest an, da diese seinen Informationen zufolge im Landesverwaltungsamt gar nicht bekannt seien. Solange das so ist, werde er niemanden wegen Fällungen auf sein Grundstück lassen, sagte er der OVZ. Auch gegenüber Landrat Uwe Melzer ( CDU) hat Schneider seine Enttäuschung mitgeteilt. „Ich hatte mir nach meinem letzten Treffen mit Ihnen die Erhaltung der Bäume erhofft. Gerade in der heutigen Zeit.“

Von Jens Rosenkranz